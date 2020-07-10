Министерство финансов РФ 8 апреля начнет эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29013 на сумму 450 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы министерства.

Сроком окончания размещения облигаций установлено 29 декабря 2021 года, а датой погашения — 18 сентября 2030 года.



Купонный доход по новому выпуску облигаций будет рассчитываться «исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней», пояснили в Минфине.