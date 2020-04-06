Mail.ru Group запускает мессенджер ICQ New на базе ICQ, особый акцент сделан на функциях для группового общения, говорится в сообщении компании.

«В ICQ New сделан особый акцент на функциях для группового общения, что особенно актуально в сложившейся ситуации, когда многие люди разлучены со своими родственниками, а также вынуждены удаленно общаться с коллегами. В ICQ New можно совершать групповые звонки до 30 человек, а также создавать чаты на десятки тысяч собеседников. Помимо полного обновления внутренних систем сервис получил новый интерфейс и визуальный стиль», — говорится в сообщении.



Одна из функций ICQ New — система быстрых ответов Smart Reply, созданная при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть подсказывает пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров, исходя из контекста диалога. Если же человек набирает сообщение самостоятельно, мессенджер предложит варианты замены слова, фразы или эмодзи на выразительный стикер.



Кроме того, ICQ New умеет автоматически расшифровывать голосовые сообщения. Превращать аудио в текст позволяют алгоритмы распознавания речи, разработанные экспертами MRG Tech Lab.

В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников. Также пользователь или компания может завести канал, чтобы делиться в нем актуальным контентом. Так, например, оперативные штабы по коронавирусу 32 регионов уже ведут информационные каналы в мессенджере.



В ICQ New есть платформа для создания ботов: программисты смогут автоматизировать свою работу или поучаствовать в развитии сервиса, добавив полезные функции для других пользователей. На платформе уже есть несколько полезных ботов: например, @WikipediaBot находит определения для неизвестных слов в популярной онлайн-энциклопедии, а @GiphyBot подбирает гифки на все случаи жизни.

Визуальный стиль ICQ New также был полностью изменен. В новой иконке сохранена метафора цветка, однако он стал более минималистичным. Также был выбран новый зеленый цвет, более яркий и сочный. Знаменитая ромашка лишилась красного лепестка: ведь временного «офлайна», который он символизировал, в современных мессенджерах не бывает — люди не расстаются со смартфонами и постоянно на связи.

