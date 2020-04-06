СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) в конце прошлой недели объявила, что коллекторы разработали меры поддержки должников в условиях пандемии, пишет «Коммерсант» . В заявлении утверждается, что «программы поддержки должников разработаны и действуют во всех коллекторских агентствах», состоящих в СРО. Так, членами НАПКА организована работа по списанию части просроченной задолженности заемщикам и предоставлению отсрочки на время пандемии.

В «Первом коллекторском бюро» сообщили, что клиентам, потерявшим работу, компания предоставляет снижение платежа до 200 рублей на период два месяца, заболевшие коронавирусом освобождаются от платежей на весь период болезни. Остальным клиентам на ближайший месяц может быть снижен платеж на 50% с возможной пролонгацией, добавили в агентстве. Клиенты агентства ЭОС, которые заболели коронавирусом, потеряли работу или у которых произошло снижение доходов более чем на 30%, могут получить кредитные каникулы на срок до шести месяцев, списание части задолженности (на 10–90%), уменьшение суммы платежа. Все три вышеописанных инструмента используются компанией и в обычном режиме работы с клиентами. В «МБА Финансы» пострадавшим готовы предоставить кредитные каникулы, также разрабатывают «план возможного снижения суммы долга». В компаниях САВД и РСВ (входит в ГК КЭФ) списать часть долга готовы всем клиентам.

По мнению экспертов, такой жест со стороны агентств носит прежде всего имиджевый характер. Сезонное прощение части долга для коллекторов является частью стратегии, и сами агентства этого не отрицают. При этом расходы агентств на данные меры поддержки будут незначительны, считают эксперты.