В список включены девять сфер деятельности.
Правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с коронавирусом нового типа. В список включены девять сфер деятельности, сообщается в опубликованном в понедельник постановлении правительства за пoдписью премьер-министра Михаила Мишустина.
«Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.
В список вошли:
- Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.
- Культура, организация досуга и развлечений.
- Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
- Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
- Гостиничный бизнес.
- Общественное питание.
- Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.
- Деятельность по организации конференций и выставок.
- Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Оценить:
Нет комментариев