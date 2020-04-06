Правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с коронавирусом нового типа. В список включены девять сфер деятельности, сообщается в опубликованном в понедельник постановлении правительства за пoдписью премьер-министра Михаила Мишустина.

«Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

В список вошли: