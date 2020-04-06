Правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с коронавирусом нового типа. В список включены девять сфер деятельности, сообщается в опубликованном в понедельник постановлении правительства за пoдписью премьер-министра Михаила Мишустина.

«Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

В список вошли:

  1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.
  2. Культура, организация досуга и развлечений.
  3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
  4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
  5. Гостиничный бизнес.
  6. Общественное питание.
  7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.
  8. Деятельность по организации конференций и выставок.
  9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).