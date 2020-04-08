Наиболее частой причиной обращения в банк остаются операции по вкладам (порядка 30% всех обращений в офис). Таковы данные исследования МКБ.

Так, показатель оформления кредитных продуктов соответствует среднему стандартному значению недели — более 15% всех обращений. При этом незначительно снизилось оформление пластиковых карт. Незначительно изменилось число людей, которые пришли в офис, чтобы снять или внести наличные, отметили в МКБ.

«Среди запросов клиентов, пришедших в отделения банка, по-прежнему большинство связано с накоплением и сбережением денежных средств. Традиционная линейка вкладов остается универсальным инструментом сохранения средств, а инвестиционные продукты по-прежнему привлекательны», — прокомментировал руководитель дирекции розничной сети МКБ Максим Урес.