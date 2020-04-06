В минувшую пятницу российский рынок акций рос на фоне повышения цен на нефть – индекс РТС прибавил 1,5% до 1 049 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 1,0% до 2 572 пунктов. В лидерах роста были акции нефтегазового сектора. Оптимизм на рынке способствовал и укреплению курса рубля, который подорожал на 1% до 76,49 руб./долл. Накануне выходных цены на Brent подскочили на 16,6% до 34,61 долл./барр. на фоне сообщений агентства Bloomberg о том, что российская нефтяная отрасль может договориться с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями нефти о возобновлении сокращения добычи.Европейскиерынки акций в пятницусокращали масштаб снижения на фоне этих новостей, однако все равно закрылись снижением (StoxxEuro600 -1,0%) в связи с опасениями рецессии в результате экономических проблем, вызванныхмассовым закрытием производстви бизнеса на фоне пандемии.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх на фоне надежд на сокращение добычи и оптимизма на внешних рынках: Мы ожидаем, что сегодня российскийрынок акций откроется ростом, а курс рубля сохранится сильным на фоне надежд на заключение сделки между Россией, Саудовской Аравией и другими крупны ми экспортерами нефти, в том числе странами OPEC. Сейчас цены на нефть (Brent +0,1% до 34,15 долл./барр.) продолжают расти с уровней пятницы.Утро новой недели на российском рынке акцийначинается на оптимистичной ноте на фоне сообщений о замедлении роста числа инфицированныхза выходные во всех европейскихстранах, в том числе во Франции и Италии. Сегодня инвесторы сосредоточат внимание на том, каков будет масштаб снятия карантинных мер без возникновения угрозы второй волны пандемии. Сегодня мы не ожидаем большого новостного фона в мире и считаем, что у российского рынка акций достаточно триггеров для продолжения ралли вплоть до самого вечера, когда откроется рынок США. Мы ожидаем, что сегодня в лидерах роста, скорее всего, будут акции ритейлерови компаний металлургическ ого сектора.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила оптимистичный прогноз на этот год; ПОЗИТИВНО В ходе пресс-конференции главы ЦБ (теперь она будет регулярно проходить каждую пятницу), Эльвира Набиуллина подтвердила, что ЦБ осознает, что шок от сокращения спроса будет больше, чем шок от снижения предложения. Таким образом, дезинфляционные риски ей представляются сильнее, чем проинфляционные. Она оценила масштаб шока в 1,5 -2,0% российского ВВП в этом году и указала на то, что ЦБ видит возможности для понижения ставки в этом году. Мы по-прежнему считаем, что ключевая ставка будет понижена до 5,0% к концу года. Это может предотвратить снижение российского ВВП более, чем на 1%. Обновленный прогноз ЦБ по экономическому росту на этот год будет опубликован 24 апреля, то есть в день следующего заседания ЦБ по ставке. В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что она не изменится, однако сильные дефляционные сигналы в ближайшие недели и укрепление курса рубля потенциально могут создать предпосылки для понижения ставки уже в апреле. Вне всякого сомнения, это заслуживает самого пристального внимания рынка.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

VEON: финансовым директоров группы назначен Серхан Окандан; НЕЙТРАЛЬНО VEON (VEON US; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявил о назначении Серхана Окандана финансовым директором группы с 1 мая 2020. Он займет позицию Тронда Вестли, который покинул компанию в конце сентября 2019 г. До прихода в VEON, на протяжении последних 20 лет, г-н Окандан занимал должность финансового директора в таких телекоммуникационных компаниях как EtisalatGroup и Turkcell. Учитывая большой опыт работы нового финансового директора в публичных телекоммуникационных компаниях стран Ближнего Востока и Северной Африки, мы считаем, что инвесторы позитивно воспримут это назначение. Тем не менее, мы не ожидаем сильной реакции рынка на это назначение, поскольку компания находится на этапе изменений в составе топменеджмента как на уровне группы, так и на уровне российского бизнеса Beeline и, кроме того, переживает период операционных трудностей на своем основном российском рынке.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)