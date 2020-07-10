Арендодатели по всей стране оказались в уязвимом положении из-за обещанной правительством малому и среднему бизнесу (МСБ) отсрочки по арендным платежам, пишет РБК , ссылаясь на компании, управляющие коммерческой недвижимостью, и юристы. По их словам, скидки по налогу на имущество, которую владельцам коммерческой недвижимости должны в качестве компенсации предоставить региональные власти, будет недостаточно, чтобы покрыть потери. Еще одна анонсированная для МСБ льгота — запрет на их отключение от услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), отмена штрафов за неплатежи и рассрочка оплаты — может потребовать предоставления госсубсидий самим предприятиям ЖКХ, для того чтобы они могли продолжать деятельность в нынешних условиях, считают профильные эксперты.

Представители отрасли прогнозируют, что в апреле и последующих месяцах поступления арендной платы сократятся на 90%, и у собственников торговых центров возникнет риск дефолта по кредитам на сумму около 1 трлн рублей, что ставит под угрозу не менее 1 млн рабочих мест в ТЦ по всей России.

Реализовать новые льготы на практике позволят новые поправки в законодательство, согласно которым арендодатель обязан в течение 30 дней после обращения арендатора заключить дополнительное соглашение об отсрочке арендной платы, пояснил руководитель направления «коммерческие споры» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Отказ арендодателя и начисление арендной платы в полном объеме можно будет обжаловать в суде после завершения строгого этапа карантинных мер, отметил юрист. По Гражданскому кодексу основанием для расторжения договора аренды является невнесение арендной платы более двух сроков оплаты подряд, пояснил партнер LDD, руководитель практики «землепользование и недвижимость» Дмитрий Горчаков. Но принудительное выселение возможно только по решению суда, а они временно ограничили работу из-за пандемии коронавируса, пояснил юрист.

По словам гендиректора KR Properties Сергея Матюхина, многие арендаторы не знают, смогут ли в принципе после окончания карантина продолжать арендовать помещение. Для того чтобы меры поддержки работали эффективно, нужно предоставить скидки и отсрочки арендаторам из ограниченного круга секторов экономики; а арендодателям дополнительно предоставить отсрочки по выплатам банкам, если здание в залоге или ипотеке.

Государство предлагает предприятиям ЖКХ взять на себя издержки от новой льготы по запрету на отключение МСБ от коммунальных услуг из-за неуплаты, отмене штрафов и предоставлению рассрочки, но многие коммунальные предприятия закредитованы, часть перешла на новую экономическую модель — концессии, сообщил председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Предприниматели будут обязаны погасить долги перед коммунальщиками, многие из них просто не поднимутся из-за кризиса. Коммунальные услуги и так практически никогда не отключают, хотя долги есть всегда, прокомментировала гендиректор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина. По ее словам, технически невозможно отключить воду и тепло, а во время пандемии это тем более было бы преступлением.