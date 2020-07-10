Правительство РФ 3 апреля утвердило максимальные размеры кредитов, при которых заемщик получает право обратиться в банк с требованием об изменении условий договора.
Утвержденный правительством РФ максимальный размер ипотечного кредита отсекает возможность получения кредитных каникул для значительной доли ипотечных заемщиков, причем из программы практически полностью исключаются заемщики из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом предупредили в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги».
Правительство РФ 3 апреля 2020 года утвердило максимальные размеры кредитов, при которых заемщик получает право обратиться в банк с требованием об изменении условий договора. В частности, по ипотечным кредитам ограничение установлено в размере 1,5 млн рублей.
В НКР указывают, что по итогам 2019 года средний размер ипотечного кредита по стране был почти на 50% больше введенного ограничения — 2,2 млн рублей. При этом в Москве, которая является лидером по числу выданных ипотечных ссуд (6% в 2019 году), средний чек составил 4,8 млн рублей. Вдвое превышает максимальный лимит в 1,5 млн рублей и средний чек в двух других крупнейших ипотечных регионах: Московской области (3,4 млн) и Санкт-Петербурге (3 млн рублей).
«Но и в других субъектах РФ средние суммы ипотеки отличаются в большую сторону. Разница не превышает 10% лишь в десятке регионов, совокупная доля которых в выдаче составляет около 10%», — отмечают в НКР.
В наибольшей степени соответствуют параметрам ипотечных каникул жители Челябинской области: средний размер кредита — 1,5 млн рублей, доля региона в выданной ипотеке — 3%. Под условия программы может попасть и значительное число заемщиков в Кировской области, Марий Эл, Вологодской, Курганской областях, Алтайском крае. Каникулы будут доступными в основном в регионах с небольшим размером приобретаемого жилья: максимум две комнаты и площадь порядка 50 кв. м.
Вместе с тем примерно в трети субъектов РФ средний размер ипотечного кредита превышает 2 млн рублей. На такие регионы в 2019 году пришлось почти 37% от всего числа выданных ипотечных кредитов.
В свою очередь Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что от кредитных каникул, объявленных президентом России, будет «отрезана» почти треть потребительских займов и две трети ипотечных. Данные НБКИ приводит РБК, напоминая, в частности, что на каникулы смогут претендовать заемщики с потребительским кредитом в размере не более 250 тыс. рублей. Пороговое значение по автокредитам — 600 тыс. рублей, по кредитным картам — 100 тыс. рублей. Рассчитывать на каникулы также смогут индивидуальные предприниматели, взявшие необеспеченные займы на сумму до 300 тыс. рублей.
Как следует из статистики НБКИ, обрабатывающего данные более чем 4 тыс. кредиторов, в феврале 2020 года доля потребительских кредитов размером до 250 тыс. рублей составляла 71,5% от всех кредитов. Больше всего кредитов выдано в категории до 100 тыс. рублей (53%). Кредиты размером от 250 тыс. до 500 тыс. и от 500 тыс. рублей составляют 16,2% и 12,3% от всех кредитов соответственно.
Карты с лимитом до 100 тыс. рублей составляют 76,2% от всех кредитных карт. На ипотечном рынке и вовсе только около трети кредитов (32,4%) подпадают под действие каникул. Кроме того, под критерии правительства попадает менее половины автокредитов. Кредиты на сумму до 600 тыс. рублей составляют 41% от всех займов.
По данным Центрального банка на 1 сентября, полученным от трех разных БКИ, всего в России насчитывалось около 220 млн потребительских ссуд, ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт.
Более 75% имеющих потребительский кредит жителей российских регионов смогут воспользоваться кредитными каникулами, однако в Москве такую возможность будут иметь не более трети заемщиков с учетом установленного предельного размера кредита, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».
«В Московском регионе средняя сумма выдаваемого потребительского кредита (без учета POS-кредитов) уже несколько лет превышает 350 тыс. рублей. Исходя из средних сумм остатка потребительских кредитов в Московском регионе воспользоваться реструктуризацией смогут не более трети заемщиков, а в регионах — более 75%», — заявили эксперты.
При этом с кредитными картами ситуация складывается лучше: более 87% держателей кредитных карт в стране соответствуют критерию ограничения по сумме лимита кредитной карты. «Этот показатель незначительно варьируется при рассмотрении московской агломерации и регионов страны», — уточнили в бюро кредитных историй.
Самым проблемным видом кредита для москвичей с точки зрения возможности реструктуризации кредита из-за коронавируса является ипотека, отметили эксперты. «Данному критерию в Москве соответствуют менее 15% потребителей, а в регионах — около 72%», — указали в «Эквифаксе».
Свои расчеты представило также Национальное рейтинговое агентство, в том числе по влиянию кредитных каникул на показатели банков.
По данным НРА, суммарная величина портфеля кредитов, затронутая кредитными каникулами, составит около 2,8 млрд рублей, или около 14% суммы выданных кредитов физическим лицам и МСП.
В секторе кредитования малого и среднего предпринимательства кредитные каникулы затронут около 20% кредитного портфеля и распространятся на объем кредитов около 1 трлн рублей. «Предоставление каникул не повлияет на прибыль банков, так как проценты продолжат начисляться, но объем недополученной банками ликвидности может составить 38—47 млрд рублей. Поскольку более 70% кредитного портфеля сконцентрировано в топ-30 банков, обладающих существенным запасом ликвидности, существенного воздействия этот объем на состояние ликвидности банковской системы не окажет. Недополученная ликвидность за пределами топ-30 составит около 10—13 млрд рублей. Возможны потери прибыли из-за повышения операционных расходов, связанных с администрированием каникул», — говорится в материале.
В секторе необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных кредитов кредитные каникулы затронут около 15% и 5% соответствующих кредитных портфелей и распространятся на объем кредитов около 1,8 трлн рублей. «Объем недополученной ликвидности может составить около 100 млрд рублей, однако недополученная ликвидность за пределами топ-30 банков невелика и составит около 12—15 млрд из-за высокой концентрации портфеля (88% кредитов выдано топ-30 банками). Кредитные каникулы предусматривают начисление процентов в размере двух третей от средней ставки по аналогичным видам потребительских кредитов и повысят операционные расходы банков. Мы оцениваем потери прибыли банков в этом сегменте дополнительно в 40—50 млрд рублей», — указывают в НРА.
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