Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Меткомбанка на уровне «ruВВВ-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций и качества активов при сильной оценке достаточности капитала, устойчивой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении «Эксперт РА» .

Агентство напоминает, что Меткомбанк специализируется на кредитовании и расчетном обслуживании крупного и среднего бизнеса и операциях с ценными бумагами. Головной офис расположен в Каменске-Уральском Свердловской области. С 2016 года Меткомбанк выступает санатором Экономбанка.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами деятельности банка на федеральном уровне и невысокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска вследствие размещения существенной части активов в ценные бумаги и межбанковские кредиты. Вместе с тем давление на рейтинговую оценку оказывает высокая концентрация клиентской базы на одной группе компаний как в активных, так и в пассивных операциях. Величина кредитного риска, приходящегося на лиц с признаками экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, рассматривается как повышенная. Отдельным направлением бизнеса банка является развитие деятельности санируемого Экономбанка, что обуславливает необходимость поддержания достаточного объема доходных активов в санируемом банке, в том числе за счет собственных заемщиков Меткомбанка при ограниченности его клиентской базы.



В числе прочего агентство отмечает недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка в связи с высокой концентрацией бизнеса на лицах, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком. «Действующая стратегия банка на период 2020—2021 годов направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Агентством консервативно оценивается тот факт, что текущее стратегическое обеспечение не учитывает происходящие в настоящее время изменения в операционной среде российских банков в связи с макроэкономической нестабильностью», — отмечается в релизе.