В 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля.
Декларационную кампанию по налогу на доходы физических лиц продлили на три месяца. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.
В соответствии с Налоговым кодексом, отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).
Таким образом, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган об отсутствии возможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.
Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После обновления сервиса сделать это стало проще и быстрее, подчеркивают в ФНС. Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:
- декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду;
- имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство недвижимости);
- социальный налоговый вычет за обучение;
- социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;
- социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;
- инвестиционный вычет.
«Новые жизненные ситуации — это короткие сценарии заполнения декларации, а точнее, предзаполненные шаблоны деклараций», — поясняют в ФНС.
Служба обращает внимание, что традиционная акция «Дни открытых дверей», которая проводилась в преддверии окончания декларационной кампании, в этом году отменена.
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