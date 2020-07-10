Доля безналичных трансакций в РФ в 2020 году увеличится всего на 5 процентных пунктов, до 70%, пишут «Известия» , ссылаясь на регулятора. В регуляторе подчеркнули, что показатели безналичных платежей увеличиваются в связи с повышением доверия граждан и с развитием платежных технологий в целом. Рост в нынешнем году будет наблюдаться в том числе за счет развития Системы быстрых платежей (СБП). Количество и объем операций по банковским картам стабильно увеличивались с 2008 года, когда статистика только начала собираться, следует из данных ЦБ. В прошлом году показатели в числовом выражении выросли рекордно: количество оплат товаров и услуг с помощью карт — на 35%, до 32,3 млрд трансакций, а объем — на 27%, до 24,8 трлн рублей, следует из статистики регулятора.

В крупнейших российских банках изданию подтвердили тренд на популяризацию безналичной оплаты в 2019-м: объем трансакций в Газпромбанке увеличился на 30%, в Промсвязьбанке — на 23%, в МКБ — на 20%, в УБРиР — на 18%, в банке «Санкт-Петербург» — на 12%. При этом банки отмечают сокращение операций по снятию наличных. Национальная система платежных карт (НСПК) за 2019 год обработала 14,8 млрд межбанковских трансакций по картам всех платежных систем, что в 1,4 раза превышает аналогичный показатель 2018-го. Это действительно можно назвать рекордным ростом, сообщили в НСПК. Кроме увеличения общего числа банки также наблюдают рост их доли в общем числе платежей.

По мнению представителей кредитных организаций, в 2020 году в пользу роста безналичных операций может сыграть карантин из-за пандемии коронавируса — население активнее начнет использовать дистанционные сервисы доставки товаров, увеличится число заказов в Интернете и, соответственно, объем безналичных трансакций. Сейчас отмечается скорее не увеличение числа операций по картам, а изменение структуры расходов клиентов: например, оборот в супермаркетах вырос на 60%, а в категории «путешествия» упал на 80%, отметили банкиры. Общий объем трансакций скорее снизится в связи с экономической ситуаций в стране, прогнозируют в кредитных организациях. Также общий всплеск потребительских расходов в начале весны из-за перехода на удаленную работу и карантина подходит к концу: за неделю с 23 по 29 марта траты россиян сократились на 6,2% по отношению к предыдущей неделе, а по сравнению с прошлым годом выросли всего на 0,2%, оценили в Сбербанке .

По словам экспертов, вирусный фактор окажет существенное давление на экономику: ВВП России по итогам 2020 года может сократиться на 2,5–2,8%, а реальные располагаемые доходы населения снизятся на 2–4%. Граждане будут сокращать потребление, следовательно, взрывного роста операций по картам ждать не стоит.