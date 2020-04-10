По итогам встречи президента РФ Владимира Путина с инвесторами ЦБ и правительству до 15 мая рекомендовано «проработать вопрос» о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в фонды прямых и венчурных инвестиций, пишет «Коммерсант» . Также до 1 июля правительству с ЦБ и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) поручено представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объем инвестиций госкомпаний в венчурные фонды, в том числе через спецфонд, и отчитаться о работе венчурных фондов госкомпаний. Также поручено проработать вопрос о повышении уровня защиты инвесторов закрытых паевых инвестиционных фондов, которые инвестируют на территории РФ.

В стратегии развития венчурного рынка, подготовленной РВК и Минэкономики, к 2030 году доля НПФ в капитале венчурных фондов должна составить не менее 10%. В «Роснано» заявили, что средства НПФ могут дать «серьезный толчок всей индустрии прямых и венчурных инвестиций — за рубежом НПФ являются одним из классических источников финансирования отрасли». На первом этапе было бы целесообразно ограничить лимит вложений в инвестфонды 1–5% от активов НПФ. Инвестиции НПФ в фонды прямых инвестиций позволят увеличить доходность размещения пенсионных средств при приемлемом уровне риска за счет диверсификации портфеля, сообщили в пресс-службе.

По словам представителей частных фондов, возможно, что инициатива будет принята ЦБ, другой вопрос, захотят ли фонды вкладываться в эти проекты — их консервативная политика не предусматривает подобных инвестиций. Также венчурные фонды — это фактически малый и средний бизнес, а поддержки ему со стороны государства в трудные периоды не оказывается. Поэтому пока в стране не научатся ценить такие предприятия, говорить о вложениях пенсионных сбережений граждан в них не приходится, отметили представители фондов.

По мнению экспертов, кроме формального разрешения инвестиций пенсионных денег в венчурные фонды и фонды прямых инвестиций регулятором должна быть подготовлена нормативная база, включающая оценку таких вложений в рамках стресс-тестирования и фидуциарной ответственности. Также у НПФ и их управляющих должны быть сформированы компетенции, которыми они пока не обладают. Должно измениться восприятие пенсионных денег со стороны менеджмента фонда, их акционеров, а также самого регулятора, настроенных на вложения их в наименее рисковые инструменты, полагают эксперты.