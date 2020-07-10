На начало апреля на Московской бирже зарегистрировано 2 млн индивидуальных инвестиционных счетов , открытых физическими лицами. Об этом сообщила Мосбиржа, напомнив, что в общей сложности на бирже 4,57 млн человек имеют брокерские счета.

Двухмиллионный ИИС был открыт клиентом банка ВТБ из Свердловской области. Это новый участник финансового рынка, который ранее не пробовал свои силы в инвестициях.

На начало года было открыто 1,65 млн ИИС, их число за I квартал увеличилось на 407 тыс.

На долю брокерских счетов приходится 87% ИИС, счета доверительного управления (ИИС-ДУ) составляют 13%.

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (857 тыс. счетов), ВТБ (336 тыс. счетов) и Тинькофф Банка (257 тыс. счетов), среди брокерских компаний — клиентами БКС (111 тыс. счетов), «Финама» (67 тыс. счетов), компании «Открытие Брокер» (61 тыс. счетов), среди управляющих компаний — клиентами УК «Сбербанк Управление активами» (177 тыс. счетов), УК «Открытие» (29 тыс. счетов) и группы «УК «Регион» (26 тыс. счетов).

Ведущими регионами по количеству открытых счетов по итогам марта являются Москва (240 тыс.), Московская область (130 тыс.) и Санкт-Петербург (92 тыс.), на остальные регионы приходится порядка 80% ИИС, лидерами среди них являются Свердловская область (68 тыс.), Башкирия (65 тыс.) и Краснодарский край (55 тыс.).



С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции , государственные и корпоративные облигации , в том числе еврооблигации , торгуемые на российских биржах, а также биржевые фонды (ETFs), паевые фонды и т. д. Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (возврат до 52 тыс. рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).