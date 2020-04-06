Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину комплекс экстраординарных мер по регулированию экономики в кризисных условиях, в том числе провести налоговую амнистию для малых и средних предприятий (МСП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Титова. Предложения сформированы по итогам опроса бизнеса в регионах России.

«Среди остальных предложенных мер общего характера: полное освобождение от налогов для предприятий МСП на специальных режимах налогообложения как минимум на три года; налоговая амнистия для МСП (санкции за налоговые правонарушения, совершенные в период до 1 апреля 2020 года, не применяются); запрет на взимание платы авансом за услуги инфраструктурных монополий, заморозка действующих энерготарифов на 2020 и 2021 годы, рассрочка по уплате 50% от цены на электроэнергию и газ в апреле — декабре 2020 года, запрет отключения коммунальных услуг для предпринимателей до конца 2020 года; изменение меры пресечения на не связанную с лишением свободы обвиняемым, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности», — говорится в сообщении.

Также Титов отмечает необходимость расширения списка отраслей, которые признаны пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции. Во избежание увольнений на предприятиях предложено разрешить отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного МРОТ в месяц, субсидируемого государством. При условии сохранения предприятием рабочих мест разрешить уплачивать страховые платежи в социальные фонды в размере 15% до конца 2021 года всем организациям и индивидуальным предпринимателям.

Титов предлагает пересмотреть бюджетные соглашения Минфина с регионами, чтобы наделить последние большими полномочиями в отношении налоговых льгот и привлечения дополнительного финансирования. Чтобы не прерывать уже запущенные процедуры льготного выкупа муниципальных помещений субъектами МСП, предложено на период 2020 года обеспечить возможность отсрочки по этим платежам.

Банкам предложено запретить ухудшать кредитную историю заемщиков при реструктуризации кредитов субъектам предпринимательства в период борьбы с пандемией коронавируса. Запретить банкам требовать досрочного погашения кредитов или реализации залогов, если заемщики не соблюдают условия кредитования в связи с коронавирусной инфекцией. Предложить банкам предоставить льготный период на 12 месяцев по выданным предприятиям коммерческим кредитам. ЦБ предлагается отменить резервирование по всем иным видам коммерческих кредитов, выданных банками, при условии сохранения ими процентной ставки и других условий кредита.