Правительство РФ решило ускорить предоставление беспроцентных кредитов малому и микробизнесу на зарплатные проекты. Крупнейшие банки 8 апреля начнут выдавать «нулевые» кредиты на эти цели по госпрограмме, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов дал поручение ускорить выдачу денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса, в отраслях, наиболее затронутых последствиями распространения коронавирусной инфекции. Центральный банк выделит на эти цели 150 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ, значатся Сбербанк , ВТБ, МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и «Открытие». Начиная со среды, 8 апреля, эти банки начнут выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости. Сбербанк и ВТБ в начале прошлой недели уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0% годовых. В настоящее время Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

Ранее правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий кредитным организациям на беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки их зарплатных фондов, внесенные Минэкономразвития, а также одобрило проект распоряжения о выделении на эти цели 2,6 млрд рублей.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, деньги на субсидию будут выделены из Резервного фонда. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев, что позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный «ресурс». Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд рублей, охват — 1,5 млн сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмет на себя государство через ВЭБ.