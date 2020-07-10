Центробанк России в понедельник, 6 апреля, проведет очередной аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении подчеркивается, что Банк России считает текущий уровень ликвидности банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы.

«Вместе с тем, принимая во внимание длинный период нерабочих дней с 6 по 30 апреля, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 6 апреля 2020 года аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 8 апреля 2020 года», — указывает регулятор.

Банк России продолжит на этой неделе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.