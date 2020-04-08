Банк ДОМ.РФ снизил ставки по «Бизнес-ипотеке» в среднем на 1%. Теперь оформить кредит можно по ставке от 11%, говорится в релизе финучреждения.



В рамках программы субсидирования ставок Минэкономразвития ипотека доступна по ставке от 7,5%.

«Кредит на покупку коммерческой недвижимости оформляется не только на вторичном рынке, но и на этапе строительства. Получить его могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые», — отмечается в сообщении.

Ипотека для бизнеса оформляется под залог приобретаемого объекта недвижимости. Максимальная сумма кредита составляет 50 млн рублей, срок — до десяти лет. Полученные средства можно направить на покупку коммерческих помещений на первых этажах жилых комплексов, в бизнес- и торговых центрах. Первоначальный взнос — от 20%, отметили в банке.