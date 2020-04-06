Банк «Авангард» принял ряд мер для снижения финансовой нагрузки на клиентов. Как пояснили в кредитной организации, данное решение принято в связи со сложными обстоятельствами, в которых оказались предприятия страны, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, а также физические лица — заемщики.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с апреля и до конца 2020 года банк снизил стоимость платежей через интернет-банк до 12 рублей во всех регионах, а также отменил плату за ряд услуг и сервисов. Отменена ежемесячная комиссия за ведение счета (за исключением счетов в евро), если в течение месяца не было поступлений на счета в банке от контрагентов, вне зависимости от наличия/отсутствия расходных операций. Удержанная за март комиссия будет возвращена.

Стали бесплатными услуги СМС-информирования и push-уведомлений, выдача справок о подтверждающих документах участников ВЭД, не будет взиматься комиссия за годовое обслуживание корпоративных карт.

Для физических лиц — держателей кредитных карт банка снижены процентные ставки. Теперь при непрерывной задолженности от одного до трех месяцев ставка составляет 15% годовых (ранее — 21%), четыре месяца — 20% (ранее — 24%), пять месяцев — 25% (ранее — 27%), шесть и более месяцев — 30% годовых.

Банк отменил штраф за невнесение в марте минимального платежа для держателей кредитных карт, не допустивших двух просрочек подряд — в январе и феврале 2020 года. С апреля и до конца 2020 года снижен размер минимального платежа с 10% до 5% от суммы задолженности, с 6 апреля и до конца 2020 года отменена взимаемая с отправителя плата за переводы с карт иного банка на карты «Авангарда».



«Большинство операций клиенты банка «Авангард» совершают в интернет-банке и мобильном приложении, при этом практически все офисы банка продолжают работу», — отмечается в релизе.

