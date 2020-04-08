Посещение банков в регионах необходимо признать обоснованной причиной для выхода граждан на улицу в режиме самоизоляции, считают в Ассоциации банков России.



АБР попросила главу Банка России Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина обратиться к руководителю оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой̆ коронавирусной инфекции на территории России Татьяне Голиковой и главам регионов признать посещение точек присутствия банков или места расположения банкоматов обоснованной причиной для выхода на улицу граждан, находящихся на режиме самоизоляции.

«Разрешение физическим лицам, находящимся на режиме самоизоляции, посещать отделения банков, а также места расположения банкоматов (терминалов) банков для совершения неотложных финансовых операций и обязанность кредитных организаций продолжить работу прямо упоминалась в обращении президента Владимира Путина, но, к сожалению, такая потребность граждан не отражена в решениях исполнительной власти субъектов Российской Федерации при введении режима повышенной готовности», — говорится в письме АБР.

По мнению Ассоциации банков России, могут быть признаны неотложными следующие операции: открытие банковских счетов; внесение наличных денежных средств на банковский счет для совершения и оплаты покупок в интернет-магазинах, заказов через Интернет продуктов питания, медикаментов и др.; снятие наличных денежных средств для оплаты товаров первой необходимости в аптеках, магазинах и службах доставки, не принимающих к оплате банковские карты; получения банковских карт для обеспечения возможности рассчитываться безналичным способом в Интернете или приобретать товары первой необходимости.

«Для оперативного решения данной актуальной для граждан задачи необходимо признать посещение точки присутствия банка или места расположения банкомата (терминала) обоснованной причиной для выхода на улицу гражданина, находящегося на режиме самоизоляции», — сказано в письме.