Xiaomi Corporation («Xiaomi» или «Группа»; Код ценной бумаги: 1810.HK) сегодня объявила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года и за весь прошедший год.
Основные финансовые результаты за 2019 год:
- Общая величина выручки составила приблизительно 205,84 млрд. юаней, что на 17,7%
- больше показателя предыдущего года.
- Валовая прибыль составила приблизительно 28,55 млрд. юаней, что на 28,7% больше показателя
- предыдущего года.
- Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 11,53 млрд. юаней (на 34,8%
- больше по сравнению с показателем предыдущего года).
- Прибыль на акцию составила 0,0423 юаня.
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- Общий объем свободных наличных средств составил 66 млрд. юаней.
Основные финансовые результаты за 4 квартал 2019 года:
- Общая величина выручки составила приблизительно 56,47 млрд. юаней (на 27,1% больше
- показателя аналогичного периода 2018 года).
- Валовая прибыль составила приблизительно 7,84 млрд. юаней (возросла на 38,5% по сравнению
- с показателем 4 квартала предыдущего года).
- Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 2,34 млрд. юаней (рост
- 26.5% относительно аналогичного периода предыдущего года.
С более полной информацией вы можете ознакомиться в корпоративном блоге компании по ссылке: http://blog.mi.com/en/2020/03/31/xiaomis-revenue-exceeds-rmb200-billion-in-2019/.
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