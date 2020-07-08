Основные финансовые результаты за 2019 год:

Общая величина выручки составила приблизительно 205,84 млрд. юаней, что на 17,7%

больше показателя предыдущего года.

Валовая прибыль составила приблизительно 28,55 млрд. юаней, что на 28,7% больше показателя

предыдущего года.

Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 11,53 млрд. юаней (на 34,8%

больше по сравнению с показателем предыдущего года).

Прибыль на акцию составила 0,0423 юаня.



Общий объем свободных наличных средств составил 66 млрд. юаней.

Основные финансовые результаты за 4 квартал 2019 года:

Общая величина выручки составила приблизительно 56,47 млрд. юаней (на 27,1% больше

показателя аналогичного периода 2018 года).

Валовая прибыль составила приблизительно 7,84 млрд. юаней (возросла на 38,5% по сравнению

с показателем 4 квартала предыдущего года).

Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 2,34 млрд. юаней (рост

26.5% относительно аналогичного периода предыдущего года.

С более полной информацией вы можете ознакомиться в корпоративном блоге компании по ссылке: http://blog.mi.com/en/2020/03/31/xiaomis-revenue-exceeds-rmb200-billion-in-2019/ .