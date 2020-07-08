Основные финансовые результаты за 2019 год:

  • Общая величина выручки составила приблизительно 205,84 млрд. юаней, что на 17,7%
  • больше показателя предыдущего года.
  • Валовая прибыль составила приблизительно 28,55 млрд. юаней, что на 28,7% больше показателя
  • предыдущего года.
  • Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 11,53 млрд. юаней (на 34,8%
  • больше по сравнению с показателем предыдущего года).
  • Прибыль на акцию составила 0,0423 юаня.
  •  
  • Общий объем свободных наличных средств составил 66 млрд. юаней.

Основные финансовые результаты за 4 квартал 2019 года:

  • Общая величина выручки составила приблизительно 56,47 млрд. юаней (на 27,1% больше
  • показателя аналогичного периода 2018 года).
  • Валовая прибыль составила приблизительно 7,84 млрд. юаней (возросла на 38,5% по сравнению
  • с показателем 4 квартала предыдущего года).
  • Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 2,34 млрд. юаней (рост
  • 26.5% относительно аналогичного периода предыдущего года.

С более полной информацией вы можете ознакомиться в корпоративном блоге компании по ссылке:  http://blog.mi.com/en/2020/03/31/xiaomis-revenue-exceeds-rmb200-billion-in-2019/.