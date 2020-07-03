В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности, пишет РБК . Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.

Так, по России в целом энергопотребление снизилось на 10%, с поправкой на температуру — на 8%. Как отмечают в ЦМАКП, с учетом того, что эластичность генерации добавленной стоимости предварительно оценивается в 0,4–0,6 (то есть энергопотребление сокращается примерно в два раза медленнее, чем экономическая активность. — Прим. ред.), снижение экономической активности можно пока очень грубо оценить примерно в 16% по России в целом и в 22% по ЦФО.

Есть и другие попытки оценить провал экономической активности по косвенным индикаторам.

Центр развития НИУ ВШЭ в марте начал публиковать ежедневный экономический стресс-индекс (DESI), который позволяет, как утверждают его создатели, вести мониторинг экономической активности фактически в реальном времени. Сейчас значение индекса соответствует «высокой вероятности рецессии». По словам экспертов, фактически это индекс финансового стресса, а не экономической активности. Из индикаторов реального сектора в состав индекса входят только два — погрузка грузов на железнодорожный транспорт и как раз потребление электроэнергии. Это проблема отсутствия ежедневных данных по реальной экономике, поясняют эксперты.

Данные провайдера автомобильной навигационной информации TomTom показывают, что дорожный трафик в Московском регионе 30 марта в 18:00–19:00 мск был на 70–80% ниже среднего показателя 2019 года. По данным приложения Citymapper, отслеживающего использование транспорта в городе, в минувшие выходные (28–29 марта) применение его в Москве сократилось на 68–73% относительно тех же дней 2019 года. За прошедшую неделю, по данным интернет-провайдеров, в Москве и Московской области объем потребления трафика фиксированной связи вырос на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года.