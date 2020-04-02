Тинькофф Банк расширяет возможности использования Системы быстрых платежей: теперь клиенты могут получить назад денежные средства за покупку, оплата которой была совершена через QR-код в розничных и интернет-магазинах, подключенных к СБП, следует из релиза банка.

Чтобы вернуть деньги за товар или услугу, клиенту необходимо обратиться в торговую точку, в которой была сделана покупка, с документами на возврат (речь идет о предъявлении чека, паспортных данных и т. п.). После этого магазин, подключенный к интернет-эквайрингу «Тинькофф», вернет деньги на счет клиента за несколько секунд.

«Сервисом «Тинькофф» по QR-оплате через СБП с декабря 2019 года воспользовались уже несколько десятков тысяч человек. Но QR-платежи популярны у наших клиентов уже давно — мы были одним из первых банков в России, кто запустил сервис QR-оплаты у себя в мобильном приложении, еще до СБП. Реализация механизма возврата денег на счет через СБП поможет дальнейшему распространению этого способа оплаты среди торговых точек и росту популярности таких платежей у клиентов», — комментирует вице-президент, руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф» Сергей Хромов.

Для подключения к QR-эквайрингу «Тинькофф» торговым точкам достаточно открыть расчетный счет в этом банке и оставить заявку на подключение к интернет-эквайрингу при помощи Системы быстрых платежей. После подключения к СБП новый способ оплаты появится в платежной форме автоматически. Торговым точкам, у которых уже есть расчетный счет или подключен интернет-эквайринг в «Тинькофф», достаточно обратиться к менеджеру в чате с просьбой подключить QR-эквайринг.



В Тинькофф Банке напоминают, что в феврале 2019 года он стал одним из первых российских банков, подключивших переводы по номеру телефона для клиентов через СБП. За год работы системы банк обеспечил в ней более 6 млн переводов (входящих и исходящих) на сумму 52 млрд рублей. Переводы через СБП для клиентов Тинькофф Банка бесплатны.