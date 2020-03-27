Тверской суд Москвы продлил на три месяца арест Давиду Тетро, Андрею Галочке и Илье Гаврилову, обвиняемым по делу о хищении у Новикомбанка более чем 7 млрд рублей. Об этом агентству ТАСС во вторник сообщили в суде.

«Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро, его помощник Андрей Галочка, а также генеральный директор АО «Группа Ист Инвест» Илья Гаврилов оставлены в СИЗО до конца июня включительно. Всем им вменяется хищение денежных средств у Новикомбанка в сумме свыше 7 миллиардов рублей», — сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты предприятиям, входящим в группу ОТК, эти кредиты не были возвращены. Ущерб банку оценивается более чем в 7 млрд рублей. «Как полагают следователи, Тетро создал преступную группу, в которую входили Илья Гаврилов, Андрей Галочка и не установленные следствием лица, в том числе представители руководства Новикомбанка, а также госкорпорации «Ростех», которые организовали хищения средств, выделенных Новикомбанком», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Банк подтвердил ранее, что его сотрудники вместе со службой безопасности «Ростеха» обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ОТК из-за нанесенного ущерба. Потерпевшей стороной по делу признан Новикомбанк.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Тетро и Гаврилова наряду с иными лицами проводится проверка по подозрению в их причастности к хищению денежных средств, связанных с выдачей заведомо невозвратных кредитов угольным предприятиям, участником которых является Гаврилов. Источник дополнительно отмечает, что также изучается причастность Тетро, Гаврилова и Галочки к хищению денежных средств на сумму не менее 2,5 млрд рублей у КБ «Развитие» (Карачаево-Черкесская Республика) через подконтрольных им лиц, данное уголовное дело расследуется Следственным комитетом России. «По словам следователя, в отношении пяти свидетелей по делу избрана госзащита, данное уголовное дело находится на особом контроле у руководства МВД РФ», — добавил источник.



Как стало известно ранее, Тетро и Галочка признали свою вину в инкриминируемом им преступлении, однако со следствием сотрудничать отказались. От каких-либо комментариев адвокаты Тетро Руслан Соловьев и Александр Самухов отказались, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Связаться с адвокатами Галочки не удалось. Илья Гаврилов вину в инкриминируемом ему преступлении признавать отказался.