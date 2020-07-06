Государственная дума приняла в целом поправки, которыми предлагается распространить специальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России. Об этом сообщили в нижней палате парламента РФ, уточнив, что до этого такой режим действовал в 23 регионах.

Соавтор законопроекта — председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Проект федерального закона направлен на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях, выбрав для этого такую систему налогообложения, как специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — сказано в пояснительной записке.

«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц)», — пояснял Макаров.

В соответствии с законом, для тех самозанятых, которые оказывают услуги или продают товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре: для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

В сообщении на сайте Госдумы также приводится подробная инструкция: что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться и работать в качестве самозанятого.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял , что с июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых будет расширен на всю страну, но вводить его субъекты РФ смогут по своему решению.