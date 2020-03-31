Совет Федерации одобрил закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход — налоговый режим для самозанятых. Сейчас эксперимент по введению налога на профессиональный доход проводится в 23 субъектах РФ, он уже доказал свою эффективность, говорится в пояснительной записке. По состоянию на конец марта 2020 года количество граждан, перешедших на применение этого специального налогового режима, составляет 550 тыс. человек.

«Востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме: это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц. Предлагаемое с 1 июля 2020 года расширение территории действия эксперимента по установлению специального налогового режима не имеет своей целью получение дополнительных доходов», — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законом предлагается передать самим субъектам РФ право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учетом востребованности такого специального налогового режима у жителей региона.