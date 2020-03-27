Президентом системы международных денежных переводов «Юнистрим» (UNIStream) стала Ксения Чернышева, сменившая в этой должности Кирилла Пальчуна. Об этом сообщили во вторник в банке «Юнистрим», который выступает оператором системы.

Ксения Чернышева работает в финансовых структурах более десяти лет. Окончила Московский авиационный институт, имеет дополнительное образование в области интернет-маркетинга. Чернышева начала свою карьеру в Юниаструм Банке в должности пресс-секретаря. Последние пять лет занималась запуском и развитием цифровых проектов в банке «Юнистрим» на позиции директора по онлайн-маркетингу, а впоследствии — директора по онлайн-бизнесу.

«Ксения Чернышева продемонстрировала высокие результаты в развитии онлайн-направления — самого актуального и приоритетного в современных реалиях. Мы уверены, что ее опыт позволит системе денежных переводов «Юнистрим» выйти на новые рубежи и продолжить успешную экспансию на финансовом рынке», — комментирует сооснователь, председатель совета директоров банка «Юнистрим» Гагик Закарян.

Он подчеркнул, что «дистанционное обслуживание через сайт и мобильное приложение «Юнистрим» — самый быстрый и удобный способ совершения переводов и платежей, а в условиях пандемии коронавируса — еще и самый безопасный». «Мы рассчитываем на активное развитие онлайн-бизнеса с учетом текущих трендов и возлагаем на Ксению Чернышеву большие надежды», — заключил Закарян.

Как указывают в банке, под руководством Чернышевой онлайн-направление в «Юнистриме» развивалось быстрыми темпами. Ежемесячный объем онлайн-переводов «Юнистрим» на данный момент превышает 1 млрд рублей. За 2019 год объем онлайн-переводов вырос более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. «Активно продвигается мобильное приложение «Юнистрим Денежные переводы», которое установили сотни тысяч пользователей. Свыше 70% онлайн-переводов клиенты совершают именно через этот сервис. На днях через приложение была совершена миллионная трансакция», — рассказывают в банке.

Сама Ксения Чернышева пообещала приложить «все усилия для ускорения темпов цифровой трансформации бизнеса». «В ближайшее годы рынок денежных переводов будет максимально трансформироваться в сторону технологий дистанционного обслуживания — мы видим это на примере Европы и Азии. Сегодня мы конкурируем за клиента не только с системами денежных переводов, но и с банками, финтех-стартапами, телекомами и компаниями из других отраслей. «Юнистрим» — это сильный бренд и высокая степень лояльности клиентов. Развивая технологии и расширяя свое присутствие в онлайне, мы продолжим создавать для трудовых мигрантов удобные и недорогие продукты и услуги для осуществления денежных переводов, платежей и не только», — говорит Чернышева.

Кирилл Пальчун, передавший Ксении Чернышевой пост президента системы, принял решение развивать новый проект, уточняют в банке. Пальчун проработал в «Юнистриме» 11 лет, придя в банк на должность финансового директора, затем войдя в состав правления, в 2013 году став председателем правления, а в 2019-м заняв должность президента системы «Юнистрим».



По словам сооснователя «Юнистрима» Георгия Пискова, Пальчун, «используя свой опыт и управленческий талант, внес значительный вклад в развитие системы, укрепил ее позиции на финансовом рынке и расширил охват клиентов».