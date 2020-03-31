На ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, которые имеют право на материнский капитал, в бюджете учтено 66 млрд рублей. Об этом заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам.

«Социальная защита граждан: предусмотрена ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, которые имеют право на материнский капитал. 66 млрд рублей на эти цели учтено в бюджете на текущий год», — сказал он.

Также, по словам министра, принято решение об увеличении размеров пособий по безработице, которые составят по сумме МРОТ. На это будет направлено около 30 млрд рублей дополнительно.

Касаясь вопросов поддержки экономики, Силуанов отметил, что в первую очередь речь идет о малом и среднем предпринимательстве (МСП). Были приняты решения о снижении ставки страховых взносов с 30 до 15%. Эти решения уже начнут действовать в текущем году, и только за 9 месяцев у предприятий МСП дополнительно высвободятся ресурсы в сумме 285 млрд рублей.

Кроме того, принято решение о предоставлении полугодовой отсрочки взыскания налоговых платежей для субъектов малого предпринимательства и страховых взносов — для микропредпринимателей. Будет расширена поддержка предприятий МСП за счет льготных кредитных ресурсов. Такие программы будут расширены, и на это также предусмотрены необходимые средства.

«Для поддержки предприятий и организаций будет задействован новый инструмент, который мы будем вводить специально в рамках текущей ситуации, — это государственные гарантии. Около 500 млрд рублей в рамках бюджета будет предусмотрено ресурсов, для того чтобы предоставлять такие государственные гарантии, подставлять плечо предприятиям, которые нуждаются в заемных средствах и которым необходимо дополнительное обеспечение», — заключил глава Минфина.