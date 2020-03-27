Сбербанк сообщает об отмене платы за обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Сервисная плата не будет взиматься за период использования оборудования с 1 марта по 31 мая 2020 года.

«В условиях сложившейся ситуации с повсеместным снижением клиентопотока, особенно в небольших торговых точках, Сбербанком было принято решение отменить сервисную плату за предоставленное оборудование, которую чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса», — отмечается в релизе.

«Мы понимаем, что наиболее «чувствительными» к снижению клиентопотока являются небольшие торговые точки, которые в условиях текущей ситуации переживают не самые легкие времена. Чтобы поддержать предпринимателей, мы вводим «каникулы» по взиманию сервисной платы за использование терминалов и онлайн-касс. Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить наших граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом — безналично и бесконтактно», — комментирует заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.



Плата за сервисное обслуживание оборудования эквайринга не будет взиматься до 31 мая включительно, при этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чем будет сообщено дополнительно.