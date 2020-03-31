Россельхозбанк расширил линейку дистанционных сервисов для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели — клиенты РСХБ в рамках системы дистанционного банковского обслуживания «Банк — клиент» и «Интернет-клиент» могут воспользоваться возможностями онлайн-бухгалтерии «Мое дело», следует из релиза финучреждения.

«Специально для клиентов РСХБ предоставлены льготные условия подключения онлайн-сервиса: для клиентов, впервые подключивших сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело», к выбранному тарифному плану предоставляется дополнительно три месяца бесплатного использования. При первом подключении сервиса есть возможность бесплатно протестировать его в течение трех дней. Новый сервис онлайн-бухгалтерии «Мое дело» самостоятельно ведет бухгалтерский и налоговый учет предприятия, не требует специализированных бухгалтерских знаний и подойдет для предпринимателей с разными системами налогообложения», — отмечается в сообщении.

Онлайн-бухгалтерия позволяет в режиме удаленного доступа формировать и отправлять по защищенному каналу связи налоговую и иную отчетность через Интернет в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат. Отправляемые данные подтверждаются облачной электронной подписью по СМС без установки программного оборудования на компьютер, заключили в банке.