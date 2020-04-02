В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания.
Россельхозбанк ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса. Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса, говорится в релизе финучреждения.
«Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами», — отмечается в сообщении.
В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания:
- открытие и ведение счета;
- платежи на счета юридических и физических лиц;
- операции с наличными денежными средствами;
- оформление корпоративной карты;
- подключение зарплатного проекта и иные услуги.
Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам банка во всех регионах присутствия РСХБ.
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