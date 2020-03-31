Государственная дума приняла поправки к бюджетному законодательству с целью обеспечить возможность оперативного реагирования на возникающие риски. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Выделение необходимых средств без поправок к бюджету

Так, во втором и третьем чтении приняты поправки, которые наделяют Кабмин правом направлять средства Резервного фонда на борьбу с коронавирусом. Правительство сможет выделять необходимые средства на своевременное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Обеспечение парламентского контроля

Законом предложено обеспечить парламентский контроль за перераспределением бюджетных средств за счет создания комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. В комиссию будут входить семь депутатов от всех фракций и семь членов Совета Федерации, поясняет автор законопроекта — председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Указанная комиссия будет согласовывать предложения по перераспределению средств или принимать решение о необходимости рассмотрения изменений на пленарном заседании Государственной думы. Данной комиссии на 2020 год будут переданы полномочия членов трехсторонней комиссии от Государственной думы и Совета Федерации», — говорит он.

Обеспечение гибкости бюджетного процесса

Законом устанавливается право оперативного использования накопленных средств Фонда национального благосостояния для замещения недополученных нефтегазовых доходов. Также сняты жесткие рамки по срокам проверки и рассмотрения бюджетной отчетности Счетной палатой и контрольно-счетными органами с учетом отсутствия возможности в текущей ситуации проводить выездные проверки. Кроме того, дана возможность направлять дополнительные доходы бюджетов на увеличение расходов, а также возможность финансирования новых направлений расходов без изменения закона о бюджете.

Поддержка регионов

Макаров констатирует, что экономическое развитие регионов из‑за последствий эпидемии будет испытывать негативное давление: региональные бюджеты сейчас сталкиваются с объективными трудностями. Закон предоставляет региональным руководителям универсальные инструменты, позволяющие осуществлять дополнительное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации, профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Также предусматривается освобождение регионов от погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Высвобождающиеся средства станут источником финансирования дополнительных мероприятий социально-экономического характера, в том числе связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса.

В отдельном сообщении Думы приводится комментарий ее председателя Вячеслава Володина. По его словам, принятые решения по поддержке региональных бюджетов, которые будут освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов, позволят регионам сэкономить порядка 78 млрд рублей.

Законом увеличивается срок предоставления казначейских кредитов на пополнение остатков средств региональных бюджетов с 90 до 180 дней и смягчаются ограничения на привлечение долга.



Наконец, губернаторам предоставляются дополнительные права по внесению изменений в статьи расходов региональных бюджетов и источников финансирования дефицита бюджета, что позволит оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.