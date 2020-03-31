Патрули в случае отсутствия у граждан QR-кодов должны штрафовать их или доставлять домой.
Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, пишет «Коммерсант». Об этом говорится в служебных презентациях столичной мэрии, сообщили источники издания. При отсутствии кодов полицейским патрулям может быть предписано доставлять граждан домой. Для контроля также задействуют уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов и информацию об оплате товаров банковскими картами. Штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически. Патрули в случае отсутствия у граждан QR-кодов должны штрафовать их или доставлять домой.
Так, все москвичи, находящихся в карантине, будут разделены несколько групп, говорится в служебной презентации столичной мэрии, распространенной в телеграм-каналах. Работающие граждане смогут перемещаться без ограничений из своих квартир до офисов. Длительные разовые или периодические поездки по городу или за город предполагается осуществлять только по заявке в заранее заданный адрес назначения. Такую же заявку предполагается подавать и при срочном выходе по базовым потребностям. Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели заданных групп удостоверений в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации.
Как сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик, планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы, пишет РБК. «Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а, что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — пояснил Репик. «В QR-коде тех, кто будет работать на «удаленке», не будет второй точки — места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», — добавил он.
Все три группы граждан, за исключением обладателей удостоверений, должны зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, получив доступ к «личному кабинету», где нужно ввести «фактическое место жительства», определить «домашний район» и прикрепить собственное фото, говорится в документе столичной мэрии. После этого в кабинете можно оставлять «заявки», выбрав причину. После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию. Лишь после его получения с кодом на смартфоне (или распечаткой) гражданин может выходить из дома.
Для получения кодов, позволяющих доехать до офиса, сайтом мэрии должен воспользоваться и работодатель — подать список работников с фотографиями и паспортными данными (подписав такую заявку цифровой подписью). После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу. В случае перемещения до офиса на личном автомобиле сотруднику надлежит также заранее ввести на сайте столичной мэрии его номер.
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