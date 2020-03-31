Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в служебных презентациях столичной мэрии, сообщили источники издания. При отсутствии кодов полицейским патрулям может быть предписано доставлять граждан домой. Для контроля также задействуют уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов и информацию об оплате товаров банковскими картами . Штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически. Патрули в случае отсутствия у граждан QR-кодов должны штрафовать их или доставлять домой.

Так, все москвичи, находящихся в карантине, будут разделены несколько групп, говорится в служебной презентации столичной мэрии, распространенной в телеграм-каналах. Работающие граждане смогут перемещаться без ограничений из своих квартир до офисов. Длительные разовые или периодические поездки по городу или за город предполагается осуществлять только по заявке в заранее заданный адрес назначения. Такую же заявку предполагается подавать и при срочном выходе по базовым потребностям. Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели заданных групп удостоверений в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации.

Как сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик, планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы, пишет РБК . «Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а, что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — пояснил Репик. «В QR-коде тех, кто будет работать на «удаленке», не будет второй точки — места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», — добавил он.

Все три группы граждан, за исключением обладателей удостоверений, должны зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, получив доступ к «личному кабинету», где нужно ввести «фактическое место жительства», определить «домашний район» и прикрепить собственное фото, говорится в документе столичной мэрии. После этого в кабинете можно оставлять «заявки», выбрав причину. После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию. Лишь после его получения с кодом на смартфоне (или распечаткой) гражданин может выходить из дома.

Для получения кодов, позволяющих доехать до офиса, сайтом мэрии должен воспользоваться и работодатель — подать список работников с фотографиями и паспортными данными (подписав такую заявку цифровой подписью). После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу. В случае перемещения до офиса на личном автомобиле сотруднику надлежит также заранее ввести на сайте столичной мэрии его номер.