Повышенный размер оплаты больничного листа в размере 12 130 рублей будет применяться с 1 апреля, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«С 1 апреля выплаты по больничному листу составят 12 130 рублей, это не менее одного МРОТ в месяц», — сказал Котяков во вторник в эфире Первого канала.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней зарплаты и стажа застрахованного. Нововведение в основном коснется работников с небольшой зарплатой или маленьким стажем работы, это около 2,3 млн россиян.

Ранее Госдума приняла на заседании во втором и третьем, заключительном, чтении правительственный законопроект о расчете выплаты по больничному исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ).