Минпромторг РФ в рамках поддержки автопроизводителей в связи с ситуацией с коронавирусом увеличил финансирование программы льготного автокредитования с 5 млрд до 10,5 млрд рублей, сообщили ТАСС накануне в пресс-службе министерства.

«В настоящее время Минпромторгом России оказываются различные варианты поддержки автопроизводителей в рамках реализуемых первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса, — отметили в министерстве. — Уже запущены зарекомендовавшие себя меры стимулирования спроса на автотранспортные средства: программа льготного автокредитования с финансированием 10,5 млрд, льготного лизинга с финансированием 2 млрд, программа стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей».

Ранее сообщалось, что субсидия на программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год составляет 5 млрд рублей. При этом глава министерства отмечал, что при необходимости будет рассмотрен вопрос увеличения их финансирования.

«Объем уже произведенных автомобилей на любом российском предприятии сегодня позволит полностью обеспечить спрос», — уточнили в министерстве. Также в Минпромторге напомнили, что в качестве дополнительной поддержки автоконцернов в середине марта было утверждено распоряжение правительства, благодаря которому автопроизводители по согласованию с государственными заказчиками могут изменять сроки исполнения контрактов без предъявления к ним штрафных санкций.



На фоне ситуации с коронавирусом ряд автоконцернов в РФ сообщили о приостановке производства, указывает ТАСС.