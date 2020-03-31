Купонный доход по гособлигациям будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) вне зависимости от суммы дохода, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он добавил, что ограничение сверх 1 млн рублей не будет касаться налога на доход от вложения в госбумаги.

Госдума в третьем чтении 31 марта одобрила поправки к Налоговому кодексу, согласно которым купоны по облигациям российских эмитентов будут облагаться НДФЛ. Согласно поправкам, НДФЛ теперь будет взиматься с доходов по облигациям федерального займа (ОФЗ), другим государственным ценным бумагам стран — участников Союзного государства, а также региональным и муниципальным облигациям.

Также налогом в 13% будет облагаться купонный доход по долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, выпущенным после 1 января 2017 года. Одобренными поправками предлагается исключить норму, согласно которой доходность таких облигаций не облагается налогом, если не превышает ставку ЦБ более чем на 5 процентных пунктов. Подоходный налог теперь будет взиматься и с доходов в виде дисконта, получаемого при погашении обращающихся облигаций российских эмитентов в рублях, выпущенных после 1 января 2017 года.