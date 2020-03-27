Аналитический центр Банки.ру изучил ситуацию с жалобами банковских клиентов, которые обращаются в профильную службу Центробанка и в функционирующий на портале «Народный рейтинг».

В 2014 году Банк России учредил службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Изначально подразделение принимало обращения, касающиеся работы некредитных финансовых организаций, но с 2017 года возможность оставить жалобу появилась и у банковских клиентов. С тех пор в службу ежегодно поступает более 120 тыс. обращений.

У пользователей Банки.ру возможность оставить отзыв о банке появилась в 2005 году — с запуском «Народного рейтинга» . Количество поступающих обращений с тех пор непрерывно росло и за 2019 год уже превысило 100 тыс.

На какие продукты чаще всего жалуются потребители, чем именно они недовольны? Смотрите в нашей инфографике.



Отзывы, содержащие информацию о нескольких банковских продуктах, каналах взаимодействия или затрагивающие несколько тем обращений одновременно, засчитывались отдельно по каждой категории.

Доля решенных проблем рассчитывается как отношение всех отзывов с отметкой «Проблема решена» к общему количеству зачтенных отзывов с оценкой от «1» до «3» за период.

Заказать исследование по работе банка в «Народном рейтинге» можно, заполнив заявку через форму:

Обзор подготовлен аналитическим центром Банки.ру.

