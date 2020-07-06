Законодатели во вторник приняли поправки об НДФЛ на проценты по вкладам и облигациям . Все оказалось не так страшно, как опасалась общественность. Объясняем, кому, как и когда нужно будет платить налог.

Владимир Путин 25 марта в ходе обращения к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом анонсировал налог на процентный доход по вкладам и облигациям. Это стало неожиданностью для большинства участников рынка и вызвало некоторую сумятицу в рядах самих вкладчиков. За пару дней появилось несколько трактовок слов президента, а из-за того, что люди не поняли суть нововведений, банки столкнулись с ростом числа заявок о закрытии вкладов.

Сам текст изменений был опубликован в базе Госдумы вечером 30 марта в виде поправок к другому законопроекту. Сегодня его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации . Новый налог для вкладчиков оказался не таким жестким, как могло показаться со слов президента.

В каком случае нужно будет заплатить налог?

Итак, налог нужно будет заплатить с суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках, но только с той ее части, которая превышает доход в размере ставки ЦБ с 1 млн рублей. При этом учитывается ставка Центробанка на начало налогового периода. То есть если бы закон уже вступил в силу, то заплатить 13% налога нужно было с суммы полученных процентов, превышающей 62,5 тыс. рублей (это доход с суммы вклада в 1 млн рублей по ставке 6,25% — ключевой ставке, действовавшей на 1 января 2020 года).

Допустим, у вас открыт вклад на 1,4 млн рублей по ставке 6% годовых. Ваш процентный доход в этом году составит 84 тыс. рублей. Если бы закон уже действовал, то в следующем году вам пришлось бы заплатить 13% от разницы между 84 тыс. и 62,5 тыс. рублей. То есть 2 795 рублей.

Документ не делает исключений для каких-либо категорий вкладчиков. Однако в налогооблагаемой базе не будут учитывать доходы в виде процентов, полученных по вкладам и счетам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых. Таким образом, под налог не подпадают большинство вкладов до востребования и текущих счетов. Если доход по вкладу выплачивается в валюте, для расчета налога он будет пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ на дату его получения.

Сейчас процентный доход подлежит налогообложению, если ставка по вкладу в рублях превышает ключевую ставку ЦБ на 5 процентных пунктов, в валюте — свыше 9% годовых. И облагается он по ставке 35%. Теперь такой доход не будет облагаться налогом по повышенной ставке, обращает внимание налоговый менеджер IBFS United Константин Асабин.

Что изменилось в налогообложении облигаций?

Сейчас процентный доход по ОФЗ, еврооблигациям Минфина, муниципальным, а также корпоративным облигациям, выпущенным после 1 января 2017 года, не облагается НДФЛ. Но законопроект эту ситуацию изменит: теперь купоны по всем облигациям будут облагаться налогом по ставке 13%, объясняет партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. Таким образом, государство уравнивает налоговую нагрузку на собственников государственных (муниципальных) и корпоративных ценных бумаг.

«В короткой перспективе государство выиграет и получит больше денег: текущие держатели государственных бумаг заплатят налог с купонов. В долгосрочном сценарии привлекательность госзаимствований у населения снизится», — считает Асабин.

Согласно законопроекту, объемы вкладов не суммируются с объемом вложений в долговые финансовые инструменты, доход от последних будет облагаться НДФЛ в полном объеме вне зависимости от размеров вложений, объясняет партнер IBFS United Александр Гуськов.

Доходы пайщиков фондов, инвестирующих в облигации, как и раньше, будут облагаться НДФЛ, поскольку инвестиционный пай — это долевая, а не долговая ценная бумага. Доход от вложений в ПИФы облагается налогом по ставке 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. С 2014 года для физических лиц введен инвестиционный налоговый вычет при уплате НДФЛ в случае владения паями более трех лет.

Когда изменения вступят в силу?

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. То есть налог будет рассчитываться из процентных доходов, полученных начиная с этой даты, но заплатить его впервые придется в следующем налоговом периоде, то есть не ранее 2022 года.

Кто и как будет платить налог?

В законопроекте указано, что банк обязан будет сообщать налоговой службе о процентах, которые он выплатил каждому своему вкладчику (за исключением доходов по счетам, где ставка ниже 1% годовых, и по эскроу-счетам). Отчет банк должен будет представить не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом. «С учетом январских праздников у банков будет около двух рабочих недель для предоставления налоговым органам информации в срок», — отмечает Гуськов. Далее налоговая самостоятельно рассчитает сумму НДФЛ к уплате и направит соответствующее уведомление вкладчику. Уплатить налог нужно будет до 1 декабря года, следующего за отчетным налоговым периодом. Такая же система сейчас действует при расчете имущественного налога.

На текущий момент у банков нет практики информирования налоговой о процентах по вкладам, полученных клиентами, рассказали Банки.ру в одной из кредитных организаций. В соответствии с законодательством РФ, банки передают в налоговую сведения по форме 2-НДФЛ. Представление новых форм отчетности потребуют выстраивания автоматизированного процесса подготовки и отправки информации.

Что будет с действующими договорами по вкладам?

Каких-либо исключений для срочных вкладов, открытых ранее, в законопроекте нет. Это означает, что и по ним нужно будет уплатить налог. Но только по тем процентам, которые будут выплачены начиная с 1 января 2021 года.

Остается ли смысл в дроблении вкладов?

«Сейчас стало понятно, что планируется каким-то образом организовать суммарный учет всех вкладов конкретного вкладчика в различных банках, а также учет процентных доходов, полученных им за конкретный период. Смысл в дроблении вкладов в таком случае утрачивается», — считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

При этом вариант разделить вклады между родственниками пока с повестки не снят. Актуальная версия поправок не предполагает, что при расчете налогооблагаемой базы будут учитываться доходы или объем вкладов родственников или аффилированных лиц. С учетом требований Гражданского кодекса РФ открыть вклад также можно на несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 14 лет, напоминает Асабин.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин не ожидает большого одномоментного оттока средств из банков в связи с введением нового налога для вкладчиков. «При этом не исключено, что граждане будут забирать крупные депозиты, для того чтобы разделить имеющиеся в кредитных организациях средства на вклады отдельных членов своих семей, что в итоге на общей сумме вкладов не скажется», — отметил он.



Что будет со ставками по вкладам?

Введение налога для вкладчиков в текущем виде может привести к некоторому росту ставок по депозитам и, соответственно, к росту процентных ставок по кредитам, считает Александр Проклов.

Директор по аналитическому маркетингу банка «Ак Барс» Руслан Селиванов не думает, что введение нового налога существенно повлияет на ставки по депозитам. «Однако не исключаем, что некоторые банки будут давать повышенную ставку по депозитам для клиентов, которые подпадут под действие этого налога», — отмечает он.



Повышение банками процентных ставок по депозитам может оказать влияние на сохранение привлекательности вкладов для граждан, считает Михаил Полухин. «В наибольшей степени для тех, у кого суммы вкладов не очень значительно превышают страховую сумму и кому рост в ставке сможет компенсировать разницу по сравнению с размещением денег в иные, более доходные инструменты», — говорит эксперт АКРА. Однако изменение процентных ставок по вкладам, скорее, будет зависеть от более фундаментальных причин, связанных с экономической ситуацией, добавляет он.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru