Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым выплаты по больничному листу будут составлять не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц до конца текущего года. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента, пояснив, что документ был подготовлен в рамках исполнения поручения президента РФ.

Закон предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях распространения коронавируса. Автором инициативы выступило правительство РФ.

Документ устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно.

«Если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями указанного федерального закона, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда», — говорится в тексте пояснительной записки.

Инициатива также предусматривает учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.

Закон предполагает, что родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда России о смене места жительства и т. д.



«В указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Российской Федерации посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществляться без подачи гражданами заявлений», — указывается в документе.