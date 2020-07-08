Федеральная резервная система США во вторник заявила о запуске временного механизма кредитования для иностранных центральных банков, который позволит регуляторам конвертировать имеющиеся у них американские гособлигации в доллары. Таким образом ФРС пытается ослабить напряженность на мировых рынках.

В рамках данной программы центральные банки и прочие международные органы денежно-кредитного регулирования, имеющие счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, смогут участвовать в сделках РЕПО, временно обменивая свои гособлигации США на доллары.

«Этот механизм должен обеспечить беспроблемное функционирование рынка гособлигаций США, обеспечив альтернативный временный источник долларовой ликвидности, помимо продажи ценных бумаг на открытом рынке», — говорилось в официальном заявлении ФРС.

Механизм РЕПО для иностранных центральных банков будет запущен 6 апреля, и срок его действия составит как минимум шесть месяцев.

ФРС уже запустила ряд программ для предоставления долларовых займов по близкой к нулю ставке другим центральным банкам на срок до 84 дней, чтобы обеспечить достаточную долларовую ликвидность за пределами США.

Ранее в текущем месяце ФРС вновь открыла своп-линии с пятью центральными банками в Канаде, Японии и Европе, а также начала предоставлять займы объемом до 60 млрд долларов регуляторам в Австралии, Бразилии, Мексике и еще шести странах.

Множество бизнес-трансакций в мире осуществляется в долларах, тогда как международные организации выдают долларовые займы. Своп-линии активно использовались ФРС в 2008 и 2009 годах.

Масштаб действий ФРС превосходит все то, что регулятор делал во времена мирового финансового кризиса 2008 года и долгового кризиса в еврозоне 2011—2012 годов, поскольку теперь долларовое финансирование доступно значительно большему числу центральных банков развивающихся экономик.