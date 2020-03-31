На прошлой неделе рынки, несмотря на волатильности, демонстрировали сильный рост: Вся минувшая неделя прошла под знаком сильной волатильности на рынках, несмотря на одобрение президентом США Дональдом Трампом беспрецедентного по своим масштабам пакета стимулов на сумму $2 трлн, направленного на ослабление экономических последствий пандемии. Индекс S&P 500 вырос на 10% за пять дней, продемонстрировав самый сильный недельный рост с марта 2009 на фоне рекордного трехдневного ралли середины прошлой неделе. Ситуация на российском рынке акций была схожей, несмотря на снижение рынка в минувшую пятницу. По итогам недели российский рынок акций вырос более чем на 10% на фоне сильного ралли середины недели, при этом индекс РТС прибавил 12,7% за неделю. Волатильность остается на рекордно высоких уровнях. Индекс волатильности CBOE в течение 10 дней закрывался на уровне, превышающем отметку 60. Заметим для сравнения, что его среднее значение за прошлый год составило 18,7. Курс рубля был относительно устойчив, укрепившись по итогам недели на 2,2% до 77,44/долл., несмотря на снижение цен на нефть на протяжении вот уже пятой недели подряд с момента краха сделки ОПЕК+. Цена Brent по итогам прошлой недели опустилась на 7,5% до $26,34/барр.

Внимание смещается со стимулов к сглаживанию вирусной кривой. Рынки на прошлой неделе получили беспрецедентные пакеты помощи от мировых центробанков и правительств. За неделю было предоставлено рекордно высокое количество монетарных и бюджетных стимулов на поддержку как рынков, так и экономик, однако главного компонента, который мог бы указывать на начало восстановления мировой экономики, а именно информации о том, что пандемию, наконец, удалось взять под контроль, пока нет! По данным Johns Hopkins University, на сегодняшний день от нее пострадало более 723 тыс. жителей планеты, зафиксировано 44 018 летальных исходов. Из-за вызванной пандемией остановкой производств ожидается мировая рецессия. Уже сейчас в Европе вводят жесткие карантинные меры; Москва последней из крупнейших столиц, приостанавливает работу предприятий. США введет жесткие ограничительные меры с недельным отставанием от Москвы. В создавшейся ситуации динамику рынков будут определять, главным образом, данные о вирусе Covid-19 и признаки стабилизации кривой пораженных. Среди позитивных моментов можно отметить признаки неизменной динамики в Италии и Испании, хотя смертность в результате пандемии пока остается высокой

Почти односторонний трафик в Китае ставит вопрос о модели экономического восстановления: будет ли она V- или L-образной: В Китае возобновляют работу заводы и фабрики, однако в целом рынок закрыт, покупателей нет. Благодаря политике социальной изоляции Китай, судя по всему, смог локализовать эпидемию в пределах своей страны, что позволило Китаю возобновить работу производств и передвижение. Однако основные экономические последствия пока еще впереди. Поскольку количество инфицированных в США, Европе и других экспортных для Китая рынков растет по экспоненте, а цепочки поставок серьезно пострадали, Китай отрезан как от импорта, так и от экспорта. Прибыли китайских компаний за январь-февраль уже опустились до рекордных минимумов за последние десять лет; предстоящая статистика по обрабатывающей промышленности, скорее всего, вскроет еще более серьезные проблемы. Кроме того, как и во всем мире и независимо от объема дешевых кредитов бизнесу, проблема потери рабочих мест пока только нарастает. Сейчас ожидается, что по итогам 1К20 китайская экономика продемонстрирует спад; по прогнозам многих экономистов, рост по итогам 2020 г. составит примерно 2%, то есть всего треть от 6%, которые ранее прогнозировал Пекин. он V-образной модели или же будет развиваться по L-образному сценарию.

Цифры по развитым экономикам производят еще более мрачное впечатление: Goldman Sachs прогнозирует снижение ВВП США за 2К20 на 25% – это более чем в два раза превышает любое поквартальное снижение ВВП страны за всю историю. Сейчас основной вопрос заключается в том, каким будет характер восстановления экономики – последует ли он Vобразной модели или же будет развиваться по L-образному сценарию. Макро, валют ы и сырье Цены на нефть под давлением: Цены на нефть находятся под очень сильным давлением. Brent опустилась на 66% с начала года и примерно на 10% за сегодня в результате обвала мирового спроса в связи с эпидемией и планами Саудовской Аравии по наращиванию добычи уже с этой среды, 1 апреля, до 13 млн барр./сутки после краха сделки OPEC+. По данным агентства Bloomberg, саудиты намерены экспортировать 10,6 млн барр в сутки, уже начиная с мая. По прогнозам, Goldman Sachs, спрос на нефть может снизится на 15% в 2К20. Цена Brent может опуститься до $20 за барр. на этой неделе, хотя если она опустится ниже этого уровня, можно ожидать поддержки многочисленным небольшим производителям сланцевой нефти в Северной Америке, которые сталкиваются с перспективами того, что расходы на добычу и транспортировку могут превысить текущие физические квоты на нефть. Большой спрос на танкеры вызвал рост ставок за фрахт до рекордно высоких уровней, превышающих отметку $200 тыс. в сутки за последние 10 дней. Ставки все еще превышают $100 тыс. в сутки, тогда как в прошлом году они в среднем составляли примерно $40 тыс. в сутки. По оценкам трейдеров, высокие ставки на фрахт требуют 12-месячной премии контанго как минимум на уровне $15/барр. На прошлой неделе премия фьючерса Brent с поставкой в мае составила примерно $10/барр.

Все внимание на защитные активы: Финансовые рынки могут ожидать понижения прогнозов экономического роста крупнейших экономик мира на этот год и начало восстановления экономического ближе к концу года в зависимости от того, как быстро стабилизируется кривая Covid-19. Во втором квартале показатели роста ВВП различных стран могут демонстрировать снижение в двузначном выражении. Финансовые результаты за 1К20 также, вероятно, будут отражать последствия эпидемии на мировую экономику; прогнозы глобального роста могут быть понижены. Волатильность будет сохранятся высокой, так как инвесторы оценивают влияние монетарных и бюджетных стимулов, а также эффект закрытия предприятий в Европе и США на реальную экономику. Россия на этой неделе вступает в период строго карантина – Москва первой подает пример другим российским регионам. Мы по-прежнему рекомендуем инвесторам обращать внимание на защитные активы, в том числе на производителей золота (POLY и PLZL) и ритейлеров (FIVE и MGNT). В числе прочих “тихих гаваней” мы хотим отметить SNGS, MTSS, RTKM и AGRO. Акции нефтедобывающих компаний и циклических секторов, вероятно,будут снижаться.