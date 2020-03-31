Вчера рынки акций шли вверх на фоне квартальной ребалансировки портфелей фондов: Вчера рынки шли вверх на фоне квартальной ребалансировки портфелей фондов. Российский рынок акций вчера обрел некоторые катализаторы по мере продвижения торговой сессии, и индекс РТС повысился на 1,3% до 958 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,3% до 2 433 пунктов. В лидерах роста по понятным причинам были акции защитных секторов. Курс рубля ослаб на 0,6% до 79,32 руб./долл. Цены на нефть Brent опустились на 8,7% до 22,76 руб./барр. до 18-летних минимумов на фоне приближения 1 апреля, то есть того момента, когда Саудовская Аравия начнет наводнять рынок нефтью после краха сделки OPEC+ в прошлом месяце. Европейские рынки акций в конец торговой сессии росли, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 повысился на 1,2%.

Мы ожидаем, что российский рынок акций закроет 1К на позитивной ноте: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти, так как сегодня завершается крайне тревожный первый квартал года; в связи с этим некоторые фонды будут проводить сильную ребалансировку своих портфелей акций (не облигаций) п осле сильных распродаж этого месяца. Настроение на рынке улучшилось и в связи с тем, что азиатские рынки закрылись ростом после публикации данных по китайскому PMI, который по итогам марта составил 52 пункта, превысив прогноз агентства Reuters на уровне 45 пунктов и рекордно низкий уровень февраля (37 пунктов). Цены на нефть сегодня утром немного укрепились (Brent +0,2% до 22,80 руб./долл.) после вчерашнего падения до 18-летнего минимума. Мы считаем, что цены на нефть, вероятно, достигли дна, так как на рынке большое количество фьючерсов, которые торгуются в контанго, что ведет к большому спросу на танкеры со стороны трейдеров, и, следовательно, повышению цен на фрахт. В итоге множество небольших производителей неприбыльны при текущей цене на нефть. Мы можем наблюдать сегодня восстановление акций нефтегазовых компаний, в частности SNGS и GAZP. Мы также ожидаем спрос на акции компаний горно-металлургического сектора на фоне публикации китайского PMI, который превзошел ожидания рынка.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

ЦБ РФ прекращает покупку золота на внутреннем рынке; НЕОДНОЗНАЧНО ЦБ вчера объявил о том, что он с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке. Мы считаем этот шаг совершенно обоснованным. Учитывая что ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, так как цена на нефть опустилась ниже $43/барр., у регулятора больше нет потребности наращивать инвестиции резервов в различные активы. Таким образом, это решение является прямым следствием изменения ситуации на валютном рынке. Кроме того, в период, когда ЦБ должен продавать валюту от имени Минфина, он, очевидно, заинтересован в максимальной ликвидности резервов, а вложения в золото являются не такими ликвидными, как инвестиции в облигационные рынки развитых стран. В-третьих, доля золота в российских резервах и так уже относительно высока и составляет 21-22%, сильно превышая уровень Китая (5%) и Индии (6%), при том, что центробанки всех трех стран входят в топ-10 держателей золота в золотовалютных резервах. Наконец, потенциальный риск того, что госсбережения могут понадобиться на поддержку российской экономики, также способствует сокращению аппетита к инвестициям в золото. В целом, это решение может указывать на снижение поддержки российских золотодобывающих компаний не только в краткосрочной перспективе, но и на долгосрочном временном горизонте, особенно если цены на нефть будут медленно восстанавливаться до $40-50/барр.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ остается выше 30% уровня; ПОЗИТИВНО Как сообщает Национальный расчетный депозитарий (НРД), доля нерезидентов на рынке ОФЗ на счетах НРД снижалась две недели подряд с 6 марта; к 24 марта она снизилась примерно на 2,5 п. п., указывая на сокращение присутствия иностранных инвесторов на рынке ОФЗ примерно на 10%. Используя эти индика торы как ориентир для данных ЦБ, мы ожидаем, что для всего рынка это является знаком того, что доля иностранных инвесторов остается на уровне 32% на конец марта, то есть на том же уровне, что и в начале этого года. Мы считаем данные статистики позитивным знаком, так как несмотря на ослабление рубля более чем на 20% с начала этого года, иностранные инвесторы продемонстрировали высокую степень стабильности своих инвестиций в российские финансовые активы. Ранее мы указывали на то, до тех пор, пока доля иностранных инвесторов остается выше 27% на рынке ОФЗ, давление на капитальный счет будет под контролем – с этой точки зрения представленные выше индикаторы рынка ОФЗ указывают на то, что ЦБ все еще располагает большой возможностью для маневра, чтобы обеспечить п оддержку курса рубля.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Роснефть: активы в Венесуэле проданы правительству РФ за 9,6% казначейских акций; ПОЗИТИВНО Как сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на пресс-релиз компании, Роснефть официально прекратила все операции в Венесуэле и продала все свои активы российскому правительству за 9,6% собственных акций. По данным компании, сделка была заключена с “компанией на 100% принадлежащей Правительству Российской Федерации”, однако саму компанию Роснефть не раскрывает. Таким образом, Роснефть прекратила свое участие во всем би знесе в этой стране, в том числе в СП (Petromonagas, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria), а также в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В результате, компания получила 9,6% собственных акций в качестве расчетов по сделке. Эта доля будет записана на баланс 100%-го дочернего общества компании и учитываться как казначейские акции. Это неожиданное решение больше похоже на поддержку в танце: так, благодаря покровительству государства Роснефть не только уходит от американских санкций, но и получает 10% казначейских акций (порядка 4 млрд. долларов США по состоянию на пятницу) с существенной премией к стоимости своих активов в Венесуэле. Единственным возможным покупателем этих активов мог выступить только Роснефтегаз как единственная государственна я компания, которая владеет достаточно большой долей в Роснефти (50% + 1 акция), чтобы рассчитаться с компанией. Однако в этом случае сделка предусматривала бы распространение дополнительных санкций на главу Роснефти Игоря Сечина, который также входит в совет директоров Роснефтегаза. Примечательно, что в понедельник Росимущество (владеет 100% пакетом в Роснетфегазе) учредило АО «Зарубежнефть» с уставным капиталом более 320 млрд рублей (порядка 4 млрд. долларов США), зарегистрированную в день анонсирования выхода Роснефти из венесуэльских активов. Отдельно стоит отметить, что по завершению сделки государство в лице Росимущества может формально утратить контроль над компанией, где эффективная доля государства составит порядка 44,3%. Впрочем, контроль может в любой момент быть восстановлен через продажу доли обратно государству в условиях более благоприятной рыночной конъюнктуры. Несмотря на то что структура сделки остается непрозрачной, мы считаем, что новость о выходе Роснефти из Венесуэлы снимает санкционные риски и может вести к смягчению давления на дочерние общества компании со стороны США, что наряду с продолжающейся программой buy-back (компания приобрела более 0,064% от уставного капитала на прошлой неделе) окажет поддержку акциям компании в ближайшие дни на фоне существенного снижения цен на нефть.

Импортный бензин и дизель могут наводнить российский топливный рынок; НЕГАТИВНО Вчера была опубликована интересная статья в Коммерсанте, где авторы спекулируют на предмет того, что импортный бензин и дизель могут наводнить российский топливный рынок; фактически на рынке создался прецедент, когда моторное топливо на российском рынке продаётся с премией не только к экспортной альтернативе (что сейчас компенсируется демпфером), но и к потенциальному импорту европейского бензина и дизеля. Как пишет Reuter's, если сопоставить спотовую цену на европейском рынке, импортную пошлину (5%), соответственно обменный курс и НДС, с ценой на российском рынке, средняя премия составит порядка 6 000-8 000/тонну. По расчетам агентства, импортируемый бензин в европейской части РФ будет стоить порядка 37 000/тонну, в то время как цены на АИ-92 и -95 снизились до 41 500 и 43 000/тонну. Причина столь редкого явления на российском рынке (последний раз топливо импортировалось на территорию в начале 90-х ввиду дефицита на домашнем рынке) лежит в разрыве привязки оптовых цен к экспортной альтернативе, а именно введение так называемого демпфера. Изначально такая мера была предложена для сглаживания скачков цен на бензин и дизель на российском рынке, вызванных бурным ростом спотовых котировок в Европе; сейчас фактически наблюдается обратная тенденция - в рамках данного механизма нефтяники доплачивают государству разницу между внутренней ценой и экспортной альтернативой. Поскольку пересмотреть сложный, довольно глубоко интегрированный механизм представляется практически невозможным, а бездействие со стороны государства сулит разрушением экономики переработки, нацеленной на российский рынок. Единственным разумным решением может быть введение заградительных импортных пошлин на топливо, чтобы защитить российских игроков от существенной потери доли рынка. Тем не менее, вопрос реализации импорта топлива остаётся открытым - если в европейской части России есть соответствующая инфраструктура, то поставки в удаленные регионы представляются менее привлекательными с экономической точки зрения с учётом транспортного плеча и сопутствующих расходов.

Польская национальная газовая компания PGNIG сообщила о победе в рамках арбитража по делу против «Газпрома» о пересмотре условий контракта на поставку газа; НЕГАТИВНО В понедельник польская национальная газовая компания PGNIG сообщила о победе в рамках арбитража по делу против «Газпрома» о пересмотре условий контракта на поставку газа. Окончательное решение арбитражного суда Стокгольма предполагает пересмотр цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по ямальскому контракту ретроспективно с 1 ноября 2014 г., когда PGNiG впервые подняла вопрос о пересмотре цены. Предварительная оценка компенсации за переплату, которую PGNIG рассчитывает получить от «Газпрома», – около $1,5 млрд. «Газпром экспорт» подтвердил получение решения Арбитражного трибунала, но отказался дать оценку суммам возможных выплат, назвав это преждевременным. Компания изучает решение Стокгольмского арбитража. Если же сумма компенсации подтвердится, она может составить около 5.3% EBITDA группы за год (на основе консенсус-прогноза Bloomberg), что, в сочетании с "идеальным штормом" на Европейском газовом рынке окажет существенное давление на финансовые результаты компании, на наш взгляд.

Никита Блохин: NBlochin@alf abank.ru (Старший аналитик)

ВТБ (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за 2M20 по МСФО; НЕЙТРАЛЬНО ВТБ вчера представил финансовые результаты за 2М20 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 11% г/г при ROAE 14,1% (без изменения г/г). ЧПМ находилась на уровне 4К19, то есть на уровне 3,6% на фоне снижения стоимости фондирования. Комиссионные доходы выросли на 31%. Стоимость риска находилась на нормализованном уровне 1%. В целом результаты за январь-февраль соответствуют прогнозу банка на 2020 г., а также цифрам, которые можно было бы ожидать в нормальной ситуации. Однако мы считаем, что эти цифры уже неактуальны для рынка, так как инвесторы пытаются учесть последствия эпидемии, что потенциально может привести к росту стоимости риска и указывает на вероятность понижения прогноза прибыли. Акции сейчас торгуются по коэффициенту 0,38x P/BV 2020П (с дисконтом 38% к среднему показателю за два года) и при дивидендной доходности 12,5% по итогам 2019П, однако прогнозируемость на 2020 год теперь сильно усложняется. Мы считаем, что акции ВТБ, как, впрочем, и бумаги других банков, в краткосрочной перспективе продолжат испытывать давление. Обзор результатов за 2М20: Чистые процентные доходы за 2M20 выросли на 11% до 76,5 млрд руб. на фоне роста розничных кредитов (+1,7% с начала года), тогда как чистая процентная маржа оставалась на уровне 4К19, то есть на уровне 3,6% (+30 б. п. г/г, главным образом, на фоне снижения стоимости фондирования). Сильный рост комиссионных доходов 4К19 продолжился и в первые два месяца 2020 г., составив 31% г/г после роста в 2,5 раза г/г в 4К19. Основным источником сильной динамики комиссионных доходов, по мнению ВТБ, был розничный бизнес группы (отметим, что сильный вклад в рост в 4К19 оказали комиссионные по банковскому страхованию, и это, вероятно, повлияло и на результаты за 2М20, на наш взгляд). Стоимость риска сохранялась на нормализованном уровне 1% за 2М20, что соответствует прогнозу менеджмента на 2020, тогда как стоимость риска за 2М19 была аномально низкой на фоне погашения нескольких крупных кредитов. Коэффициент проблемной задолженности немного вырос – на 10 б. п. с начала года до 4,8% а коэффициент покрытия проблемной задолженности резервами составил 129%. Операционные расходы выросли на 9% г/г за 2М20 на фоне инвестиций в ИТ-инфраструктуру, однако, учитывая сильную динамику как основного дохода, так и прочего дохода, коэффициент “расходы/доходы” снизился на 6,8 п. п. г/г. В итоге чистая прибыль за 2M20 выросла на 11% г/г до 38,8 млрд руб. при неизменном уровне ROAE в 14,1 %, что соответствует прогнозу на 2020 г.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

De Beers отменила третью торговую сессию; цены на алмазы опустились на 24% на мартовских тендерах Petra Diamonds в Южной Африке; НЕГАТИВНО для АЛРОСы Нам стало известно о негативном развитии событий в алмазной индустрии, которые отражают беспрецедентные последствия вспышки коронавируса во всем мире. Petra Diamonds’ в минувшую пятницу сообщила о снижении цен на 24% м/м, что побудило производителя сократить продажи на 25% и отложить объемы для продажи в рамках следующих торговых сессий. Компания отметила быстрое ухудшение конъюнктуры рынка из-за ограничений на поездки, закрытия фабрик и розничных сетей и распространения вируса в Южной Африке. В то время как давать прогнозы в текущих условиях не представляется возможным, компания отказалась от озвученного ранее производственного ориентира до тех пор, пока не будут оценены последствия 21-дневного закрытия производств в Южной Африке.

Карантин в Ботсване, Южной Африке и Индии, препятствующий поездкам оптовых покупателей и создающий логистические трудности, побудил De Beers отозвать свою торговую сессию в Ботсване (она должна была проходить с 30 марта по 3 апреля) и позволила клиентам отложить 100% заказанной продукции на более позднее время. Спрос оценивается как очень слабый на фоне закрытия гранильного производств в Сурате (Индия) и закрытия м агазинов в США.

В нынешних обстоятельствах нас не удивит значительное снижение мартовских продаж АЛРОСы (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию). Они должны быть опубликованы 10 апреля. В марте АЛРОСА проявила большую гибкость, позволив покупателям отложить 60% своих размещенных заказов. Мы ожидаем умеренного снижения цен не алмазное сырье и более слабый 2К20. В случае восстановления рынка в 2П20 продолжающееся снижение продаж необработанных алмазов может ускорить снижение запасов у огранщиков и поддержа ть производителей алмазов после восстановления основных ювелирных рынков. В то же время государственные концессии в Индии, направленные на поддержку бизнеса и предотвращение банкротств, предполагают восстановление спроса. История кризисов подтверждает жизнестойкость алмазной отрасли. Мы считаем, что АЛРОСА занимает устойчивое положение, чтобы противостоять внешним шокам.

ЦБ РФ объявил о приостановке покупки золота на внутреннем рынке; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО Как сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ, с 1 апреля банк прекращает покупки золота на внутреннем рынке. Банк готов пересмотреть свое решение в случае изменения ситуации на финансовых рынках. С 2014 г. ЦБ сильно увеличил свои золотовалютные резервы, которые на начало марта достигли 73,6 тыс. унций и 21% все х резервов. Резервы драгметаллов российских банков достигли рекордного уровня 92 тонн за последние пять лет. Мы полагаем, что данное решение ЦБ продиктовано спросом на ликвидность, так как золото предлагает меньше возможностей для высокоскоростных интервенций. Крупнейшие российские производители золота (Polyus Gold и Polymetal) продают золото коммерческим банкам, которые могут задействовать свои экспортные каналы. Учитывая текущий дефицит физических объемов золота на зарубежных рынках ввиду закрытия несколь ких крупных НПЗ, мы ожидаем, что спрос на российское золото будет относительно высоким. Тем не менее, логистика поставок может оказаться затруднительной на фоне нынешних ограничений, что может привести к увеличению запасов золота российских производителей, оказывая давление на СДП. Мы считаем, что Китай будет демонстрировать сильную заинтересованность в экспортных поставках российского золота. Этот факт может укрепить новую торговую модель, когда золото будет торговаться в юанях, так как роль Шанхайской биржи становиться все более значимой в ценообразовании этого металла. Мы ожидаем, что золото протестирует новые максимумы на фоне инфляционных ожиданий после объявления масштабных кредитных стимулов со стороны глобальных центробанков и ФРС. Учитывая это, мы подтверждаем рекомендации ВЫШЕ РЫНКА по акциям Polyus Gold (PLZL:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $ 66,5/ГДР) и Polymetal (Poly LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £14,3/ГДР).

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)