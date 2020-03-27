Глобальная экономика находится в состоянии рецессии, но шок для мирового ВВП будет хотя и сильным, но недолгим, при условии, что пандемию удастся взять под контроль ко второму полугодию. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на исследование американского инвестбанка JPMorgan.

Мировой ВВП в 2020 году сократится на 1,1%, прогнозирует в исследовании главный экономист JPMorgan Брюс Касман. До конца года все может измениться — при условии, что к июлю вспышку COVID-19 удастся взять под контроль и карантинные меры будут ослаблены, отмечено в исследовании. Тогда во втором полугодии мировая экономика может показать рост на 9%. Но последствия окажутся длительными, полагают в JPMorgan. Увольнения сотрудников, вызванные кризисом, а также банкротства будут давить на спрос и на финансовые рынки.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал пакет мер на 2 трлн долларов, что может разблокировать ликвидность на 4,5 трлн долларов для программ ФРС, пишут аналитики Deutsche Bank. Германия выделила для борьбы с эпидемией коронавируса специальный бюджет, предполагающий в 2020 году рост государственных заимствований на сумму до 4,5% ВВП. Россия, Индия и Саудовская Аравия объявили о серьезных фискальных мерах, призванных поддержать экономику во время эпидемии COVID-19, отмечает Deutsche Bank.

Проанализировав устойчивость экономик российских регионов, агентство Moody's пришло к выводу, что большинство из них выдержат снижение сборов по налогам на прибыль корпораций и малого бизнеса на 50%, а подоходного налога с физлиц на 30%. Наиболее уязвимы Нижегородская, Омская и Московская области, отметил старший аналитик Moody's Владлен Кузнецов. Лучше всего снижение поступлений выдержат Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Республика Чувашия и Москва.

По оценке JPMorgan, рисковые активы, к которым относятся и бумаги развивающихся стран, включая Россию, уже прошли нижнюю точку падения. Но рынки, зависимые от цен на нефть, составляют исключение. Как комментирует ведущий стратег «Атон» Алексей Каминский, 1 апреля перестает действовать соглашение ОПЕК+, 6 марта баррель Brent в моменте дешевел более чем вдвое — с 45 долларов до 21,76 доллара. В ближайшие дни цены могут упасть ниже 20 долларов, а в ближайшие недели — до 10 долларов на фоне физического избытка и недостатка мощностей для хранения и перевозки, прогнозирует Каминский. Но именно из-за этого «черное золото» может вновь начать дорожать, утверждает Константин Бушуев из «Открытие Брокер». Поскольку 85% хранилищ заполнены, добыча даже саудовской нефти стала менее выгодной, поэтому угрозы роста производства могут быть реализованы только частично, добавил он. После 1 апреля, если нефть подешевеет до 12–15 долларов, то доллар имеет шансы уйти к отметкам выше 90 рублей, а евро — выше 100 рублей, прогнозирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.