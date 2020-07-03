Повышение ставки налога на дивиденды в транзитные юрисдикции до 15% сведет к нулю налоговую экономию для многих холдинговых и финансовых компаний, пишет РБК , ссылаясь на мнение экспертов.

Максимальная ставка налога на дивиденды в пользу иностранных компаний составляет 15%, на проценты по предоставленным из-за рубежа кредитам — 20%. Однако снизить ставку по дивидендам до 10% или до минимума в 5%, а по процентам — до нуля возможно, применив льготы в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со страной, где зарегистрирована компания — получатель доходов. Пересмотреть такие соглашения или разорвать договоренности с теми странами, кто не пойдет на изменения, поручил президент РФ Владимир Путин.

С классическими офшорами — Британскими Виргинскими островами, Кайманами, Сейшелами, Бермудами, Гернси и Джерси — соглашений нет, и при выплате дивидендов применяются максимальные ставки. Так называемые транзитные юрисдикции, например Кипр, Люксембург, Нидерланды, часто используются при регистрации компаний для выплаты дивидендов по сниженным ставкам, а уже после доходы переводятся в классические офшоры.

Поручение президента стало кульминацией процесса деофшоризации, прокомментировал партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров. После этих изменений содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно, констатировала партнер EY Ирина Быховская. Несмотря на ужесточение регулирования в последние годы, ставки 0%, 5% и 10% продолжают широко применяться во многих случаях. Вероятно, ФНС и Минфин уже провели расчеты, сколько налогов с дивидендов по ставке 5% было получено бюджетом в предыдущие годы при выплатах в определенные юрисдикции и насколько доходов было бы больше при ставке в 15%, отметила эксперт.

Повышение налога затронет в первую очередь Кипр и другие транзитные юрисдикции, уточнил Минфин. Мера не распространится на процентные доходы по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам от иностранных банков. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и не будут распространяться на доходы, выплачиваемые в 2020 году.

По словам экспертов, возможны два варианта изменения соглашений об избежании двойного налогообложения: прописать в каждом ставку в 15% в отношении дивидендов; дополнить соглашения положениями об ограничении льгот (simplified limitation of benefits, S-LOB), которые содержит конвенция против злоупотреблений такими соглашениями (MLI). Она должна вступить в силу в России с 2021 года, автоматически изменив сразу 71 международное соглашение. При заключении новых соглашений или изменении текущих Минфин уже включает в соглашения положения об ограничении льгот (S-LOB), отмечают эксперты. Было бы логично, если бы Россия включила подобные положения в соглашения с транзитными странами.

Под удар могут попасть добросовестные компании, основной целью которых не была налоговая экономия, отмечают эксперты. Речь идет о российских группах с иностранными субхолдингами, например в Нидерландах или Люксембурге, которые создавались для инвестиций за рубежом. В ответ на действия России эти страны тоже могут поднять ставку до 15%, и тогда уже российские группы при выплате дивидендов в Россию будут платить больше налогов, но не в российский бюджет. Также рост налоговой нагрузки может снизить инвестиционную привлекательность России для компаний, зарегистрированных в транзитных странах, но не связанных с российским бизнесом, заключили эксперты.