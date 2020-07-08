Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Курскпромбанка без подтверждения, говорится в сообщении агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом.

Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено прекращением деятельности Курскпромбанка в связи с реорганизацией в форме присоединения к Экспобанку, имеющему действующий рейтинг кредитоспособности от «Эксперт РА» на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом.