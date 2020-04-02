В Госдуме прошли третье чтение поправки к Налоговому кодексу РФ, направленные на поддержку бизнеса и граждан в условиях коронавируса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Так, правительство наделяется правом издавать в 2020 году нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, в том числе проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, а также приостановление течения сроков, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, в том числе сроков назначения (проведения) проверок на период приостановления или переноса указанных мероприятий налогового контроля.

Правительство сможет продлевать установленные Налоговым кодексом сроки уплаты налогов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов, продлевать сроки представления в налоговые органы налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов. Кроме того, можно будет продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Закон предусматривает, что Кабмин сможет определять в 2020 году дополнительные основания предоставления отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления.



Также предусматривается порядок учета расходов на приобретение товаров при переходе с ЕНВД и патентной системы налогообложения на упрощенную систему налогообложения.