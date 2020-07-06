Срок вступления в силу требования о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, сдвигается с 1 июля 2020 года на 1 января 2021-го. Соответствующие поправки Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима ЧС.

Требование о предустановке с 1 июля 2020 года российского ПО на гаджеты было введено в декабре 2019 года. Согласно документу, перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.