Группа председателей центральных банков и руководителей надзорных органов стран — членов Базельского комитета по банковскому надзору, в которую входит Банк России, приняла решение о переносе на один год, до 1 января 2023-го, сроков внедрения изменений к пакету реформ «Базеля III» (от декабря 2017 года), обновленных требований к регулированию рыночного риска (от января 2019 года), а также требований к раскрытию информации в рамках «Компонента 3» (от декабря 2018 года). Решение принято 27 марта 2020 года в рамках мер по снижению регулятивной нагрузки на кредитные организации в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает пресс-служба ЦБ.

Как уточняется, российский регулятор «будет учитывать решение БКБН, но при этом считает возможным более раннее внедрение стандартов, содействующих более корректной оценке риска с учетом потребностей российских кредитных организаций».



Так, в текущем году Банк России планирует принять изменения в порядок оценки кредитного риска по розничным ипотечным кредитам в соответствии с новым стандартизированным подходом, что даст возможность кредитным организациям применять к таким кредитам коэффициент риска менее 100% при выполнении определенных условий.