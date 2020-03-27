Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода. Об этом пишет РБК , ссылаясь на социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Больше 60% респондентов сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы, следует из результатов опроса. Участники опроса от 18 до 23 лет не так часто указывали на нехватку значительной суммы (20,6%), а большинство респондентов из возрастных групп от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше сообщили, что им недостает большой суммы (по 40,4%).

Большая часть респондентов (56,8%) имеет доход до 25 тыс. рублей. На доход в диапазоне от 25 тыс. до 50 тыс. рублей живут 26,8% участников, 7,6% располагают доходом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Наименьшую долю составили опрошенные с доходом более 100 тыс. рублей (1,8%).

Каждый третий респондент (36,4%) сообщил, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода. Сбережений 21,2% респондентов будет достаточно, чтобы прожить максимум месяц. Наименьшая доля россиян обладает финансовой подушкой, которая позволит финансировать расходы от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%). О наличии сбережений сообщили 70% респондентов, живущих в Мурманской области, но никто из них не сможет прожить на эти средства более года. В тройку регионов с наибольшей долей респондентов с накоплениями также вошли Санкт-Петербург (60%) и Москва (54,5%). Наименьшая доля зафиксирована в Забайкальском крае (всего 9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%).

Как показало исследование аналитического центра НАФИ, в случае потери основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы без займов у близких и оформления кредитов в течение одного месяца, четверть (26%) респондентов — менее трех месяцев. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня, следует из результатов опроса. Лучше всего ситуация с финансовыми подушками у жителей столицы: накоплений при потере работы в среднем хватит на 83 дня, а доля тех, кому сбережений хватит меньше чем на месяц, составляет 29%. Наиболее сложная ситуация в селах: накоплений хватит в среднем на 53 дня, а почти половина жителей сельской местности (47%) смогут прожить на свои сбережения меньше месяца. У россиян, проживающих с партнером, подушки безопасности хватит на больший срок, чем у россиян, которые живут одни: 66 против 58 дней. Для россиян, проживающих с одним ребенком, среднее число дней, на которое хватит накоплений, — 65, с двумя — 62, с тремя — 52.

Самый распространенный способ хранения накоплений — банковский рублевый счет, следует из результатов опроса. Более половины участников (57,3%) указали, что предпочитают хранить накопления на банковском депозите в рублях. 22,1% респондентов хранят накопления дома в рублях. Валютные банковские вклады имеют только 7,5%, а наименьшая доля опрошенных (4,7%) оказалась среди тех, кто хранит сбережения дома в валюте. Каждый пятый участник опроса считает, что достаточным для спокойной жизни накоплением является сумма от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Каждый третий участник опроса (32,9%) считает, что ежемесячный доход для комфортной жизни должен составлять от 31 тыс. до 50 тыс. рублей. По итогам 2019 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, — 35,2 тыс. рублей в месяц.