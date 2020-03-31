На Московской бирже на 13:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1,23 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 1,9 рубля. Валюты стоят 78,09 и 85,72 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 78,07—79,41 рубля за доллар и 85,7—87,6 рубля за евро.

Ранее ЦБ установил официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля. Курс доллара составляет 77,7325 рубля, курс евро — 85,7389 рубля.