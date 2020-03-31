Для клиентов банка «Возрождение», не имеющих возможность в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года (включительно) внести ежемесячный платеж по потребительским и ипотечным кредитам, платежная дата автоматически переносится на 06 апреля 2020 года. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для клиентов банка «Возрождение», не имеющих возможность в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года (включительно) внести ежемесячный платеж по потребительским и ипотечным кредитам, платежная дата автоматически переносится на 6 апреля 2020 года. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В указанный период, при условии погашения кредита до 6 апреля 2020 года (включительно), банк не засчитывает просрочку, не начисляет клиентам штрафы и пени, а также не передает соответствующие сведения в Бюро кредитных историй. Таким образом, если дата ежемесячного платежа по кредитам приходится на период с 28 марта по 5 апреля 2020 года (включительно) и клиент не смог обеспечить в дату платежа денежные средства на текущем счете, это не отразится на его кредитной истории», — говорится в релизе.

«Возрождение» обращает внимание, что для переноса даты очередного платежа от клиента не требуется никаких заявлений и обращений в банк: при отсутствии у клиента в указанный период денежных средств на текущем счете дата платежа переносится автоматически.

Для клиентов, оплачивающих ежемесячный платеж в период с 28 марта по 5 апреля, списание происходит в обычном порядке.